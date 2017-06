Ini Dia Vitamin dan Zat Gizi Terbaik Atasi Mata Kering

MASALAH mata kering memang sangat mengganggu dan harus segera dicarikan solusinya. Berikut ini tiga nutrisi terbaik untuk mengatasi mata kering.

Mata kering dapat disebabkan oleh berbagai hal, dari perubahan hormon hingga penggunaan beberapa kosmetik. Namun, pada dasarnya mata kering terjadi ketika air mata yang seharusnya dapat melembapkan mata, tidak dihasilkan dengan jumlah yang cukup atau bisa karena air mata menguap dengan cepat.

Ada banyak cara untuk mengatasi mata yang kering, salah satunya dengan mengonsumsi beberapa makanan yang mengandung vitamin dan zat gizi tertentu. Lalu, jenis vitamin dan zat gizi apa saja yang dapat membantu atasi mata kering?

Vitamin dan zat gizi yang paling baik untuk atasi mata kering

Mata kering ditandai dengan timbulnya rasa gatal, mata kemerahan, muncul lendir di area mata, mata terasa capek, dan penglihatan menjadi kabur. Kondisi ini bisa Anda atasi dengan mengubah pemilihan makan Anda dengan makanan yang mengandung beberapa vitamin dan zat gizi berikut:

1. Vitamin A

Mata kering bisa dihubungkan dengan kondisi kekurangan vitamin A. Kurangnya vitamin A ini paling banyak terjadi akibat asupan sumber vitamin A yang tidak terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya vitamin A memang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mata. Kebutuhan vitamin A yang seharusnya dipenuhi dalam satu hari adalah sekitar 600 mcg.

Tenang, Anda tak perlu mengonsumsi suplemen vitamin A apabila asupan Anda dirasa cukup memenuhi kebutuhan vitamin A. Anda dapat mengandalkan beberapa jenis makanan yang mengandung vitamin A seperti telur, susu, brokoli, wortel, berbagai jenis sayuran berdaun hijau, serta buah-buahan.

2. Vitamin D

Sebuah penelitian baru telah membuktikan bahwa kekurangan vitamin D berhubungan dengan kondisi mata kering. Vitamin D berkaitan dengan mata yang kering sebab vitamin tersebut memiliki peran dalam mencegah peradangan atau infeksi. Penelitian menyebutkan jika jenis vitamin larut lemak ini dapat mencegah kekeringan pada mata dengan merangsang produksi air mata dan menjaga mata agar tidak mengalami radang.

Kebutuhan vitamin D yang harus Anda penuhi dalam satu hari yaitu sebanyak 20 mcg. Anda tak perlu mengonsumsi suplemen jika Anda makan makanan yang mengandung vitamin D yang tinggi, seperti susu, daging sapi, daging ayam. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan vitamin D ketika terpapar oleh sinar matahari.

3. Omega 3

Asam lemak baik ini, tak hanya sehat untuk jantung Anda tapi juga bagi mata Anda yang kekeringan. American Academy of Ophthalmology menyatakan bahwa mata kering juga bisa disebabkan oleh kurangnya asupan omega-3 dalam makanan. Beberapa penelitian juga telah membuktikan jika omega 3 dapat mencegah serta mengatasi kondisi mata yang kering. Dalam sebuah penelitian disebutkan bila omega 3 membantu sirkulasi cairan di bagian mata sehingga mata tidak akan kering akibat kekurangan cairan.

Menurut The U.S Food and Drug Administration, mengonsumsi asam lemak omega-3 – entah itu dari makanan atau suplemen – sebaiknya tak melebihi 3 gram per hari. Makanan yang mengandung asam lemak omega 3 yaitu, berbagai macam ikan laut seperti sarden, tuna, dan salmon.