Manfaat Minyak Telon untuk Kesehatan Kulit Bayi

PARA ibu pasti selalu mengusahakan yang terbaik untuk bayinya, terutama masalah kehangatan. Minyak telon dari dulu telah dipercaya memiliki khasiat yang berguna untuk bayi. Penggunaan minyak telon pada bayi bisa memberikan kehangatan.

Selain itu, aroma khas yang muncul dari minyak telon juga bisa membawa kenyamanan pada bayi. Tak hanya itu, minyak telon juga bisa mengusir nyamuk sehingga bayi akan aman dari gigitan nyamuk.

“Hadirnya label halal ini merupakan bentuk komitmen My Baby untuk terus mengembangkan produk terbaik untuk buah hati”, tutur Dahlia Yolanda, General Manager Brand Portfolio Strategy & Innovation My Baby saat ditemui dalam acara jumpa pers Minyak Telon My Baby, Rabu 14 Juni 2017 di Rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat.

Dari sisi manfaat, kedua minyak telon itu berfungsi untuk memberikan kehangatan dan mencegah terjadinya perut kembung serta masuk angin pada bayi. Keduanya mengandung chamomile oil dan citronella oil. Chamomile oil membantu mencegah iritasi pada kulit bayi. Seperti yang diketahui, bayi memiliki beberapa bagian kulit yang sensitif. Sementara citronella oil atau minyak sereh bermanfaat untuk melindungi bayi dari gigitan nyamuk. Pada produk My Baby Minyak Telon Plus, citronella oil bisa melindungi selama enam jam.

Sedangkan Minyak Telon Plus Longer Protection memiliki tambahan kandungan lain yaitu lemongrass oil yang dipercaya bisa melindungi tubuh bayi hingga delapan jam. Karena kegunaannya, kedua minyak telon ini tidak hanya bisa digunakan oleh bayi, namun juga balita dan anak-anak.

Penggunaan minyak telon pada bayi maupun balita bisa dilakukan 4 – 6 kali. Biasanya minyak telon dioleskan setelah mandi pagi hari, siang hari setelah makan, setelah mandi sore hari, dan pada malam hari untuk menjaga bayi agar tidak kedinginan.

Selain menghadirkan produk perawatan bayi, My Baby juga meluncurkan kampanye 3 Cek Kepercayaan Ibu yaitu cek halal, cek manfaat, dan cek kualitas. Cek Halal menjadi penting karena sertifikasi halal dari LPPOM MUI memastikan produk tersebut terjamin mutunya, aman, dan tidak membahayakan.

Cek manfaat bertujuan agar para ibu lebih teliti dalam memahami manfaat yang diberikan setiap produk. Sementara cek kualitas mengajak para Ibu untuk mengenal lebih jauh kredibilitas merek produk perawatan bayi, yang tentunya dapat menjamin kualitas produk yang dihasilkan.