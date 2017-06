4 Tampilan Pakai Overall Tanpa Terkesan Childish

OVERALL adalah salah satu jenis outfit yang tidak lekang dimakan waktu, karena bisa dikenakan kapan saja tanpa harus mengenal tren atau musim.

Namun, banyak wanita yang ragu mengenakan outfit satu ini karena takut terkesan kekanak-kanakan alias childish. Padahal asal mengetahui trik padu-padan yang tepat saat memakai overall, kesan childish bisa dihilangkan loh! Penasaran bagaimana cara mengenakan overall namun tetap terlihat dewasa? Contek triknya di bawah ini yuk!

Denim

(Foto: Glamradar)

Overall bahan denim adalah overall paling aman dan paling mudah dipakai, karena bersifat kasual namun bisa memberikan kesan tampilan gaya berbusana yang chic. Pastikan ketika mengenakan denim overall, jangan pakai overall yang terlalu longgar atau baggy atau juga terlalu ketat. Untuk dalaman, denim overall cocok dipasangkan dengan outfit apa saja, mulai dari T-shirt putih polos, hingga kaus bermotif garis-garis.

Kulit

(Foto: Glamradar)

Mengenakan overall bermaterial bahan kulit, adalah jawaban yang pas jika ingin terlihat dewasa saat memakai overall. Overall berbahan kulit memberikan kesan seksi dan chic, apalagi overall kulit pada dasarnya bisa dipadukan dengan outfit apa saja mulai dari sweatshirt sampai blus dan bisa dikenakan kapanpun sepanjang tahun.

Plain white

(Foto: Glamradar)

Saat ingin tampil menarik dan sedikit unik, overall putih polos bisa jadi alternative pilihan busana yang cerdas. Jika ingin bergaya monokrom tinggal padankan dengan dalaman berwarna hitam atau beige cream, atau pasangkan dengan atasan berwarna kontras yang bold yang cerah.

Printed

(Foto: Glamradar)

Overall printed atau bermotif, bisa jadi pilihan tepat saat ingin tampil cute dan menarik. Motif yang bisa dipilih pun beragam, mulai dari motif floral yang manis dan romantis hingga motif tribal yang trendi. Seperti dilansir Glamradar, Minggu (18/6/2017) mengingat overall yang dipakai sudah cukup ramai, agar terlihat seimbang cukup padankan printed overall ini dengan T-shirt putih polos atau T-shirt warna pastel lainnya.