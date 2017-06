Pria Pakai Overall? Simak Tipsnya biar Makin Keren!

SAAT mendengar kata baju overall, yang terlintas di pikiran bahwa outfit satu ini adalah salah satu yang sedikit tabu dipakai oleh para pria.

Well, layaknya celana jeans. Overall sebenarnya bersifat unisex, karena bisa dikenakan oleh wanita ataupun para pria tanpa terkecuali.

Terlihat maskulin dan tetap dewas dengan overall tetap bisa diperoleh oleh para pria, asal mengetahui aturan main saat mengenakan overall. Lalu apa saja aturan main yang patut diketahui oleh para pria saat memakai busana overall? Simak uraian singkatnya berikut ini, sebagaimana disitat Complex, Minggu (18/6/2017).

Cutting slim-fit

Saat mengenakan overall, terutama jika dari material bahan denim alias jeans. Perhatikan cutting yang ada, karena sebaiknya overall yang dipakai adalah overall yang memiliki cutting slim-fit sehingga bisa menunjang siluet tubuh lebih baik. Hindari pula overall dengan potongan pendek, karena busana overall berpotongan celana pendek sesungguhnya tidak pantas dikenakan oleh pria dewasa.

Jangan berlebihan

Overall sendiri sudah bersifat statement outfit, maka saat memakai outfit satu ini hindari tampil berlebihan dengan mengenakan dalaman yang heboh atau terlalu berat misalnya seperti kemeja flannel. Cukup pasangkan overall dengan T-shirt polos atau T-shirt bermotif.

Pasangkan kedua strapped

Tidak ingin terlihat kekanak-kanakan saat memakai overall? Simpel kok Guys, cukup pasangkan kedua strapped dengan benar dan sesuai. Hindari bergaya dengan melepas satu tali, karena alih-alih membuat gaya berbusana terlihat keren malah bisa membuat penampilan seolah terlihat berantakan dan asal.

Pattern overall

Jangan ragu untuk mengambil risiko dengan memilih untuk mengenakan overall bermotif alias yang mempunyai aksen pattern, untuk terlihat unik dan berbeda. Karena pada dasarnya, pattern overall sah-sah saja kok untuk dikenakan oleh pria dewasa.