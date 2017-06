Ternyata Pernikahan Dapat Mengurangi Kenakalan Suami, Bagaimana Caranya?

APAKAH sebelum menikah suami Anda adalah pria yang nakal? Suka pergi ke klub, pulang malam, bahkan mabuk. Nah, setelah menikah adakah perubahan dari dirinya?

Jika Anda memerhatikan beberapa kebiasaan dia mungkin ada yang berubah setelah menikah, jangan heran karena secara ilmiah ada kaitannya. Kenyataannya, menikah bisa mengubah prilaku nakal, seperti suka 'minum'.

Seperti studi baru dari University of Virginia yang diterbitkan dalam The Journal of Family Psychology menyebut, mereka yang sudah menikah cenderung mengurangi bahkan berhenti 'minum' yang sering dilakukan ketika lajang atau bercerai.

Untuk penelitian ini, penulis Diana Dinescu, seorang pskilog klinis dari University of Virginia Ph.D., menggunakan data dari Washington State Twin Registry untuk mempelajari 1.618 wanita dan 807 pria.

Dengan menggunakan data dari pasangan, Dinescu membandingkan pola minum dan kuantitas pada pasangan suami istri versus orang lajang. Data menunjukkan bahwa kohabit dan pasangan menikah mengonsumsi lebih sedikit alkohol daripada orang single atau saudara yang bercerai.

"Tampaknya hubungan intim dapat memberikan manfaat nyata dalam hal perilaku minum, mungkin melalui mekanisme seperti efek pemantauan yang dimiliki pasangannya," kata Dinescu seperti dilansir Realsimple, Jumat (16/6/2017).