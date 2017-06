10 Tahun Berkarir, Akhirnya Seohyun SNSD Punya Rambut Pendek!

SEJAK debut pada 2007, anggota termuda girlgroup terkenal SNSD yakni Seohyun selalu tampil dengan tampilannya khasnya yakni rambut panjang.

Selama sepuluh tahun berkarir, hingga di 2017 ini dara cantik kelahiran 1991 tidak pernah mengganti gaya rambutnya sama sekali.

Ia selalu hadir dengan gaya tatanan rambut lurus panjang tanpa poni. Namun, akhirnya ia diketahui baru-baru ini melakukan transformasi penampilan.

(Foto: Allkpop)

Ya, seperti dikutip Allkpop, Senin (19/6/2017) Seohyun diketahui melakukan transformasi gaya rambut cukup drastis. Lewat unggahan sebuah foto selfie atau swafoto di akun Instagram pribadinya baru-baru ini, terungkaplah kini Seohyun tidak lagi berambut panjang karena kini dirinya berambut pendek dengan gaya bob lurus.

“I tried a short cut for the first time in 10 years,” tulis Seohyun sebagai keterangan foto selfie dirinya tersebut.

Potongan rambut baru Seohyun ini sendiri, tidak diketahui lebih detail apakah sebagai salah satu persiapan comeback alias rilis album baru SNSD yang tahun ini mencapai tahun berkarir ke sepuluh tahun. Ataukah hanya sekedar karena dirinya sudah jenuh memiliki gaya rambut lurus dan panjang yang monoton itu-itu saja.

Dengan rambut bob pendek ini, Seohyun menjadi satu-satunya anggota dari delapan anggota SNSD yang memiliki potongan rambut pendek karena ketujuh anggota lainnya hadir dengan gaya potongan rambut medium dan panjang.