5 Kebun Binatang Selain Ragunan yang Harus Dikunjungi saat Libur Lebaran

Hi @ciawardhana dan @weekendlist_net , terimakasih untuk kunjungannya ke Taman Safari Indonesia Bogor. . . I like to move it move it! We like to move it move it!~ #weekendlist_net @RepostIt_app . . Loc : Australian Outback (Baby Zoo) . . #babyzoo #safaribogor #safaripark #bestplacetogo #bestmoment #education #conservation #wildlife #gowildforlife #tamansafari #tamansafariindonesia #tamansafariindonesiabogor

A post shared by Taman Safari Indonesia BOGOR (@taman_safari) on Jun 13, 2017 at 8:12pm PDT