Demi Cantik, Wajah Roro Fitria Dipenuhi Kabel

MEMILIKI tampilan wajah yang cantik memang terkadang membutuhkan pengorbanan. Itu mengapa ada ungkapan yang berbunyi 'beauty is pain'.

Hal serupa juga tampaknya dialami oleh selebriti Roro Fitria. Ya, sebagai salah satu pesohor Tanah Air yang dikenal dengan penampilan glamornya, bukan hal yang mengherankan bila ia melakukan serangkaian perawatan kecantikan.

Tak hanya mengunjungi klinik kecantikan, Roro Fitria juga melakukan perawatan wajah menyeramkan demi mendapatkan wajah yang cantik. Seperti apakah?

Melalui beberapa foto yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya, tampak wajah wanita kelahiran 1989 ini dipenuhi dengan kabel putih. Di beberapa bagian terlihat banyak kertas perekat putih yang berguna untuk melekatkan kabel tersebut ke kulit wajahnya.

"Hamdallah #Nyai #ROROFITRIA ~ #amazing #beautytreatment full of #electriccity," tulis Roro Fitria di sisi keterangan salah satu foto.

A post shared by KanjengRadenAyuNyaiRoroFitria (@roro.fitria1989) on May 19, 2017 at 8:11pm PDT

Terbaru, Roro kembali mengunggah foto perawatan yang sama belum lama ini. Berbalut kain berwarna kulit, Roro melakukan perawatan yang diklaim menggunakan gelombang gamma electromagnetic ini.

"Hamdallah #Nyai #ROROFITRIA Be honest, its so hurt... but i love it. #RFBeautyTreatment #gelombanggammaelectromagnetic with #diamond #serum #fullofelectricity," katanya.

A post shared by KanjengRadenAyuNyaiRoroFitria (@roro.fitria1989) on Jun 17, 2017 at 12:13am PDT

Atas unggahan foto-foto tersebut, banyak menimbulkan reaksi di kalangan netizen. Tak sedikit yang merasa takut dan heran dengan perawatan yang dilakoni Roro.

"Aduh saya melihat rasanya ngilu banget," ujar pemilik akun @farufizi.

"Kaya orang sinting," tambah pemilik akun @dijjesandy.

"Serem," tambah netizen lainnya.