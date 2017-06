Cantiknya Kate Middleton Berbalut Dress Pink Rancangan Alexander McQueen di Parade Kerajaan

KATE Middleton memang tak pernah gagal mencuri perhatian publik kala berada di depan umum. Sama halnya dengan penampilan The Duchess of Cambridge dalam Trooping the Color di London, Inggris, Sabtu 17 Juni 2017.

Dalam parade yang diselenggarakan untuk perayaan resmi ulang tahun Ratu Elizabeth itu, Kate Middleton tampil memukau dengan tampilan serba pink. Diketahui Kate mengenakan sheath dress karya Alexander McQueen serta topi ala bangsawan beraksen lipit rancangan Jane Taylor.

Tampil di hadapan publik, Kate tampak muncul dengan kereta kuda bersama Pangeran Harry dan ibu tiri Camilla Parker Bowies.

(Foto: Elle)

Tak hanya Kate Middleton, keluarga kerajaan Inggris lainnya juga turut menyaksikan parade tahunan ini. kedua anaknya, yakni Pangeran George dan Putri Charlotte juga hadir dalam kemeriahan tersebut.

Pangeran George tampak menggemaskan dengan kemeja berwarna krem dan overall warna merah marun. Sementara, Putri Charlotte terlihat senada dengan Kate mengenakan dress bercorak warna pink, serta sepatu warna merah marun. Demikian seperti dilansir Elle, Senin (19/6/2017).