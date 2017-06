Tiffany SNSD Punya 2 Tato Baru! Yuk Intip Apa Maknanya!

BUKTI cinta seorang artis kepada para penggemarnya, memang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Salah satunya bisa melalui seni menghias tubuh, atau biasa disebut tato. Ternyata cara inilah yang dipilih oleh anggota girlgroup ternama, SNSD yaitu Tiffany Hwang untuk mengekspresikan rasa cintanya terhadap para penggemar sejati SNSD yang mempunyai sebutan SONE.

Sebagaimana dikutip Koreaboo, Senin (19/6/2017) Tiffany yang sebelumnya sudah memiliki sejumlah tato mungil di tubuhnya. Kini kembali menambah jumlah koleksi tato mungil di tubuhnya, salah satu vokalis utama di SNSD ini diketahui baru saja mentato jari telunjuk kirinya dengan tato yang bertuliskan huruf karakter China “少女” berwarna hitam yang mempunyai arti Girls’ Generation yaitu nama versi bahasa Inggris dari SNSD, girlgroup ia bernaung.

Sedangkan, satu tato lainnya, ditempatkan tepat di pergelangan kakinya kanannya dengan berbentuk tulisan Hangul berwarna hitam yang memiliki arti “Right Now, From Now On, Forever” yang merupakan slogan dari Girls’ Generation.