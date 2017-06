Cantik saat Lebaran, 5 Inspirasi Riasan Seleb Ini Bisa Ditiru

TAMPIL cantik saat Lebaran menjadi impian setiap wanita. Kini, Anda pun bisa meniru gaya make-up dari para selebriti ternama ini.

Biasanya, hari Lebaran juga lekat dengan acara kunjungan sanak keluarga. Seharian penuh hal itu membuat wanita pun harus memiliki riasan yang tepat untuk Lebaran.

Mengutip Sociolla, gaya make-up inspirasi selebriti yang cocok digunakan pada hari raya:

1. Jennifer Hudson

Make-up ala Jennifer Hudson di People’s Choice Award ini bisa ditiru oleh Anda yang mempunyai kulit sawo matang. Jennifer memadukan riasan mata yang warm dengan perpaduan coklat gelap dan emas, tidak lupa menyapukan eyeliner di bagian atas dan bawah mata. Warna lipstik fuchsia juga sangat cocok untuk si kulit sawo matang, karena akan menambah kesan segar dan cerah. Sangat pas untuk menyambut hari raya Lebaran.

2. Adelaide Kane

Adelaide terlihat sangat manis dengan eyeshadow berwarna natural di bagian kelopak mata. Make-up style seperti ini sangat cocok untuk Anda yang ingin terlihat natural dan cerah. Adelaide memadukan keseluruhan makeupnya dengan warna lipstik bernada nude pink dan blush on yang tidak berlebihan.

3. Michelle Williams

Bagi Anda yang jarang menggunakan make-up sehari hari tetapi ingin terlihat cantik saat Hari Raya, Anda bisa meniru makeup dari Michelle. Riasan sangat simpel dan effortless, Anda hanya perlu memadukan eyeshadow berwarna natural, eyeliner tipis, dan lipstik berwarna mauve nude. Then you’re good to go!

4. Emma Roberts

Untuk yang ingin tampil elegan dan berkelas, coba tiru make-up dari Emma. Anda bisa memakai eyeshadow bernuansa warm dengan sapuan eyeliner yang tidak terlalu berat, lalu memakai lipstik merah favorit. Perlu diingat bahwa jika sudah memakai warna lipstik yang menyala, sebaiknya blush dan bronzer tidak perlu terlalu tebal agar tidak terlihat berlebihan.

5. Selena Gomez

Bagi anda yang ingin terlihat manis pada saat silaturahmi di hari raya, Anda bisa meniru make-up dari si cantik Selena. Dia memadukan eyeshadow bernuansa warm to dark dengan eyeliner tipis di kelopak mata. Untuk warna lipstik, Selena memakai warna cream nude agar terlihat natural. Demikian dilansir situs Sindonews.