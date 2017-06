Ketika Gal Gadot Curhat Rutinitas sebagai Seorang Ibu

TUGAS menjadi seorang ibu memang tidak mudah. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Gal Gadot melalui curhatannya di media sosial.

Seorang ibu harus mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik. Terlebih di masa-masa awal kelahiran anak, seorang ibu harus rela bangun tengah malam, bahkan begadang saat bayinya menangis. Belum lagi ia harus bangun pagi-pagi untuk menyiapkan kebutuhan keluarganya.

Jelas kondisi ini dapat membuat sang ibu sakit karena kurangnya waktu tidur dan masih disibukkan dengan segudang aktivitas. Namun, di sinilah hebatnya seorang ibu yang bisa mengerjakan semua tanggung jawabnya, tanpa harus menunjukkan rasa lelah.

Hal itu pula yang dialami oleh Gal Gadot, pemeran utama film “Wonder Woman”. Kesuksesannya dalam berperan yang menuai banyak pujian, tidak membuat Gal Gadot melupakan tugasnya sebagai ibu. Perempuan berusia 32 tahun itu, tetap menjalankan rutinitas seperti ibu-ibu pada umumnya.

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . 📸 taken by my other sleepy half @jaronvarsano 😊😳😴😘👶🏼👧🏼❤🍭👻 Sebuah kiriman dibagikan oleh Gal Gadot (@gal_gadot) pada Jun 17, 2017 pada 10:08 PDT

Baru-baru ini, di akun Instagram pribadinya, ia memposting sebuah foto tanpa make-up dengan caption yang menceritakan rutinitas sehari-harinya sebagai ibu.

“Sleepless night, colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest,” tulis Gal Gadot.

Seperti yang diungkap oleh caption di atas, setiap malam Gal Gadot mengalami kurang tidur karena harus mengurus anak keduanya yang masih bayi dan baru berusia 3 bulan. Belum lagi, ia harus bangun lebih pagi untuk mengurus anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Untuk membantunya tetap terjaga, Gal Gadot memilih untuk pergi ke taman dengan kopinya untuk menghirup udara segar.

Walaupun disibukkan dengan rutinitasnya sebagai ibu, Gal Gadot tetap bersyukur dengan keadannya. Sebab, Gal Gadot kagum terhadap hal-hal simpel yang membuatnya lebih bahagia. Seperti menonton "The Cat In The Hat" bersama anak-anak perempuannya.

Seperti yang diketahui, Gal Gadot memiliki 2 anak perempuan yang bernama Alma Versano dan Maya Versano, hasil dari pernikahannya dengan Yaron Versano.