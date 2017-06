Trik Mencegah Dehidrasi Kulit

TAK hanya tubuh, kulit juga bisa mengalami dehidrasi. Masalah ini biasanya bersifat sementara, namun bisa berakibat buruk jika tidak segera diatasi.

Ketahuilah, kondisi ini bisa terjadi di semua jenis kulit, baik pada kulit kering, normal, kombinasi, maupun berminyak. Nah, agar tidak mengalami kulit dehidrasi maka penting untuk melakukan beberapa langkah pencegahan. Bagaimana caranya?

Berikut ulasannya seperti diungkapkan oleh dr Jonathan Raharjo Subekti, SpKK, dalam acara talkshow 'All Day Hydration - Keep Your Skin Healthy and Radiant This Holy Month' bersama Bioderma Indonesia, di Locanda Restaurant, Sudirman, Jakarta, Senin 19 Juni 2017.

Minum air putih yang cukup

Langkah satu ini merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan oleh setiap orang. Ya, Anda dianjurkan untuk konsumsi air mineral yang cukup sebanyak delapan gelas per hari.

Hindari kebiasaan mandi terlalu lama

Bagi Anda yang kerap menghabiskan waktu terlalu lama di kamar mandi sebaiknya ubah kebiasaan tersebut sekarang. Pasalnya, kebiasaan mandi terlalu lama bisa menyebabkan kulit mengalami dehidrasi. Begitu pula mandi dengan air panas juga tidak dianjurkan.

Penggunaan sunblock atau sunscreen

Untuk melindungi kulit dari paparan sinal ultraviolet pastikan untuk mengaplikasikan sunscreen atau tabir surya dengan kandungan SPF minimal 30. Penting pula untuk melakukan reapply sunscreen secara berkala. Meski demikian, menghindari paparan langsung sinar matahari juga perlu dilakukan.

Pakai pelembap

Selain sunscreen, pemakaian pelembap secara rutin juga perlu dilakukan. "Pemakaian pelembap juga harus diulang, jangan dipakai satu kali saat pagi hari kemudian berharap ini bisa bertahan sampai malam. Karena kan kulit bisa mengalami keringetan lalu terpapar AC," ujar dokter yang melakukan praktek di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro Jaya ini.

Eksfoliasi

Keinginan mendapatkan kulit mulus dan terhidrasi dengan baik perlu dimaksimalkan melalui langkah eksfoliasi. Dr Jonathan menyarankan agar melakukan eksfoliasi setiap satu kali dalam sebulan

Semprotkan facial spray

Salah satu tanda kulit mengalami dehidrasi adalah gatal. Karena itu, saat merasa gatal dan kulit tidak nyaman, Anda bisa menyemprotkan facial spray.