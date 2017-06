Baju Baru saat Lebaran, Awas Berpakaian Syuhroh Ya!

Hari raya ‘Idul Fithri adalah hari yang selalu dinanti-nanti kaum muslimin. Selain Mudik dan THR, Idul Fitri juga identik dengan pakaian baru. Bukan hal umum lagi ketika hari raya memakai pakaian baru namun perlu di ingat jangan sampai pakaian tersebut menjadi pakaian syuhroh. . . Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa mengenakan pakaian syuhroh di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.” (HR. Abu Daud no.4029 dan Ibnu Majah no.360 Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini hasan) . . . Apa itu pakaian syuhroh? Pakaian syuhroh adalah setiap pakaian dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal, yang dipakai dengan tujuan berbangga-bangga dengan dunia, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seorang dengan tujuan menunjukkan kezuhudannya dan riya’. pakaian yang menyebabkan pemakai menjadi terkenal di tengah masyarakat disebabkan warna pakaiannya menyelisihi warna pakaian yang umum dipakai masyarakat, modelnya menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Akhirnya banyak orang menatap tajam orang yang memakai pakaian tersebut dan pemakainya sendiri merasa dan bersikap sombong terhadap orang lain. . . . Sebaik-baik pakaian ialah Pakaian Taqwa, Pakaian ini lebih baik daripada pakaian lahir yang nampak. Allah Ta'ala berfirman: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.” (QS. Al-A’raf: 26).

A post shared by Mahasiswa Muslim (@mahasiswamuslim) on Jun 18, 2017 at 6:22pm PDT