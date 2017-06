Gaya Hidup dan Faktor Lingkungan yang Bisa Memicu Kanker

KANKER adalah salah satu penyakit yang mematikan, tapi bukannya tidak bisa dicegah. Salah satunya dengan mengetahui penyebab dari kanker dan menjauhinya.

Salah satu penyebab kanker adalah gaya hidup tidak sehat. Jika Anda memiliki gaya hidup tidak sehat, sudah saatnya kembali ke 'jalan yang benar'.

Gaya hidup tidak sehat dan lingkungan memang menjadi salah satu faktor pemicu kanker, apapun jenisnya. Berikut faktor pemicu kanker dari gaya hidup seperti dilansir Boldsky, Selasa (20/6/2017):

Minuman beralkohol

Konsumsi alkohol dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker. Alkohol diketahui bisa mempromosikan sekresi asam lambung yang bisa merusak lapisan saluran cerna. Hal ini juga dapat memperburuk keadaan penderita tukak lambung. Minum alkohol juga dikatakan dapat meningkatkan risiko kanker mulut dalam studi 'Aetiology Of Oral Cancer: Alcohol'.

Pil KB

Pil KB telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara, kanker serviks dan kanker hati. Temuan studi 'Oral Contraceptives And The Risk Of Breast Cancer In BRCA1 And BRCA2 Mutation Carriers' juga menyebutkan hal yang sama.

Asap mobil

Paparan bahan bakar diesel meningkatkan risiko kanker paru-paru. Hal ini karena knalpot mesin diesel mengandung jumlah partikel yang lebih tinggi, diketahui menyebabkan asma dan kanker paru-paru.

Makanan yang dibakar

Daging dan ikan yang dibakar bisa membuatnya sedikit gosong, di mana justru meningkatkan risiko kanker perut, usus besar dan pankreas. Ketika makanan protein dibakar, asam amino yang membentuk protein diubah menjadi amina heterosiklik (HCA), yaitu salah satu zat karsinogenik. HCA merupakan salah satu zat penyebab kanker.