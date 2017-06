HEALTHY BABE: Michelle Obama Jaga Kebugaran dengan Olahraga Bareng Sahabat

POLA hidup sehat seperti berolahraga memang sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berolahraga tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Hal itu pula yang diterapkan oleh mantan First Lady, Michelle Obama.

Saat tinggal di Gedung Putih, Michelle kerap mengadakan bootcamp dan mengundang teman-teman dekatnya untuk berolahraga bersama. Dan kini, setelah dirinya sudah tidak menempati Gedung Putih, dia tetap melanjutkan kegiatan berolahraganya.

Hal itu terlihat melalui postingan akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Lewat akun @michelleobama, Michelle membagikan pengalaman berolahraganya kepada para pengikutnya.

“When I was at the White House, I often hosted bootcamp weekends for my close girlfriends. It didn’t matter that we were all at varying fitness levels. Our bootcamp weekends were a reminder that if we want to keep taking care of others, we need to take care of ourselves first. And even though I’m no longer at the White House, I've continued this tradition and wanted to share some photos. My girlfriends have been there for me through all kinds of life transitions over the years – including a pretty big one recently! – and we’ve done our best to stay healthy together,” tulis Michelle.

Melalui caption yang ditulisnya, Michelle mengatakan bahwa walaupun dia dan teman-temannya memiliki tingkat kebugaran yang berbeda, mereka tetap bersemangat untuk berolahraga. Menurut Michelle, olahraga mengingatkannya untuk mengurus diri sendiri terlebih dahulu sebelum merawat orang lain. Dengan berolahraga, ia dan teman-temannya menjadi sehat bersama.

Dari beberapa foto yang diunggah Michelle, terlihat dia bersama teman-temannya melakukan sejumlah kegiatan workout, seperti plank dan lunge di alam terbuka saat matahari bersinar cerah.

Tak lupa Michelle mengajak para pengikut akun Instagramnya untuk berolahraga. “Whether it’s a bootcamp or a walk around the neighborhood, I hope you and your crew can find some time this summer to be healthy together,” lanjut Michelle pada caption.

Michelle menyarankan pengikutnya untuk meluangkan waktu guna melakukan aktivitas fisik seperti berjalan-jalan atau bootcamp seperti dirinya agar tetap sehat.

Kalau Michelle saja gemar berolahraga karena merasakan manfaatnya, bagaimana dengan Anda? Tentu Anda juga ingin sehat. Anda bisa mencontoh gerakan seperti Michelle atau mencari gerakan lain, yang penting biasakan tubuh Anda untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin agar tubuh selalu fit.