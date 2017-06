Jam Tangan Klasik Kesayangan Jackie Kennedy Dilelang Rp1,6 Miliar

WALAU sudah 20 tahun berlalu sejak kematiannya. Namun sosok mantan Ibu Negara Amerika Serikat, Jackie Kennedy tampaknya masih berpengaruh hingga sekarang.

Semasa hidupnya, Jackie juga cukup dikenal sebagai sosok wanita yang fashionable. Tak sedikit item fesyen yang ia kenakan selalu menarik perhatian.

Gaya dan selera fashionnya disenangi banyak orang, karena klasik dan tidak lekang dimakan waktu. Buktinya, salah satu fashion item kesayangan Jackie akan mengikuti lelang yang akan dihelat oleh Christie’s Rare Watches and American Icons pada 21 Juni 2017.

Produk fashion Jackie yang akan dijual lelang untuk umum tersebut, tidak lain dan tidak bukan ialah arloji hitam klasik tipe "1962 Cartier tank wristwatch".

(Foto: Yahoo)

Seperti dikutip Yahoo, Kamis (22/6/2017) arloji yang disebut-sebut sering dikenakan oleh Jackie selama hidupnya tersebut diketahui adalah hadiah dari sang adik ipar, Pangeran Stanislaw “Stas” Radziwill. Arloji mewah ini sendiri berhiaskan 18 karat emas dan memiliki ukiran tulisan yang dibuat spesial, bertuliskan "Stas to Jackie 23 Feb. 63 2:05 am to 9:35 pm,". Ukiran tulisan spesial tersebut mempunyai makna sebagai catatan waktu John Kennedy dan para staff Gedung Putih melakukan kegiatan olahraga hiking.

(Foto: Yahoo)

Sementara itu, jam tangan klasik penuh nilai sejarah dari Jackie ini diprediksikan akan terjual dengan nilai dari USD60.000 atau sekira Rp810 juta hingga USD120.000 atau sekira Rp1,6 miliar.