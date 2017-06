Sunscreen Juga Ampuh Hilangkan Bekas Jerawat di Wajah

MERASA terganggu dengan dark spot di wajah? Menutupi dengan make-up tidak selalu baik. Bukannya wajah bersih sehat alami, malah akan menambal pori-pori dengan make-up. Wajah pun tidak akan bisa bernafas dengan baik. Efeknya adalah wajah kusam!

Menghilangkan noda hitam di wajah akibat jerawat bukan perkara mudah. Butuh waktu yang tidak sebentar juga sampai akhirnya kulit wajah bersih kembali. Namun, dengan perawatan yang benar, wajah mulus bukan isapan jempol.

Banyak dokter kecantikan menyarankan untuk menggunakan bahan-bahan alami seperti baking soda atau air lemon untuk menghilangkan dark spot tersebut. Bila Anda sudah melakukan hal tersebut namun hasilnya belum maksimal, cobalah untuk menggunakan sunscreen!

Dilansir dari Teen Vogue, sunscreen mengandung Elta MD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 yang tentunya bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari langsung. Kandungan itu juga sangat baik untuk membuat wajah Anda tidak menjadi merah bila terpapar sinar matahari. matahari menjadi faktor yang memperburuk kondisi dark spot di wajah Anda. Menggunakan krim tabir surya setiap hari tidak menjadi masalah.

Bukan hanya itu, bila Anda merasa tabir surya bukan jawaban yang tepat untuk wajah Anda, serat vitamin C topikal bisa jadi alternatif lainnya. Vitamin C dapat membantu membangun kolagen dan meningkatkan penyembuhan pada kulit. serum vitamin C juga sangat baik untuk mencerhakna kulit, sehingga bisa memudarkan dark spot.

Yang tak kalah penting adalah menggunakan retinoid. Dengan menggunakan ini, jerawat di wajah akan cepat kempis dan bekasnya bisa lebih mudah dan cepat hilang. Menggunakan perawatan Retinoid sangat direkomendasikan sebelum Anda tidur agar hasilnya maksimal.