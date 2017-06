Rambut Tetap Oke Setelah Olahraga? Ini Tipsnya!

PERNAH merasakan rambut megar setelah berolahraga? Keringat yang keluar melalui kulit kepala akan memengaruhi kondisi rambut. Bukan hanya itu, beberapa gerakan dan usapan tangan ke rambut juga menjadi penyebab rambut megar setelah Anda berolahraga.

Kondisi tersebut tentunya sangat tidak nyaman. Bagi Anda yang ingin tetap tampil cantik walau berolahraga pastinya akan sangat terganggu dengan rambut megar tersebut. Namun, ternyata ada cara mengatasi rambut megar tersebut.

Menurut Ahli Rambut Joanne Dodds, kondisi rambut semacam itu tentunya akan Anda rasakan bila terlalu berkeringat saat berolahraga. Tapi, bukan berarti efeknya ke kecantikan rambut, Anda jadi malas berolaharag. Itu malah sesuatu yang sangat salah! ’’Menjaga rambut tetap teratur saat dan setelah berolaharag itu bisa dilakukan, agar perlakuannya tepat,’’ ungkap Dodds pada Savoir Flair.

Nah, ada beberapa trik yang coba dibagikan Dodds. Dengan melakukan trik tersebut, diharapkan Anda bisa berolahraga tanpa harus stres memikirkan rambut yang berminyak dan megar setelahnya.

Kondisioner

Bila Anda ingin berenang, keramas rambut Anda dengan kondisioner menjadi sangat penting. Hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya rambut kaku akibat kaporit yang menempel di rambut. Bukan hanya itu, jika diperlukan, menggunakan topi renang juga bisa menghindari rambut kaku.

Kuncir Rambut dengan Gaya Topknot

Dengan gaya tersebut, rambut Anda bisa tetap pad tempatnya walau aktif berolahraga. Perhatikan seberapa kuat Anda mengikatnya. Semakin kuat maka posisi rambut akan bertahan rapi dari awal sampai akhir.

Less is More

Sebelum Anda berolahraga, jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia di rambut. Hal tersebut akan menambah buruk kondisi rambut karena akan bercampur dengan keringat. Efek yang sangat terlihat adalah rambut berminyak.

Pakai Headband

Ini penting sekali agar bagian depan wajah tidak juga terkena keringat yang dikeluarkan kepala dan bisa menyentuh wajah. Ikat kepala juga meminimalisir terbentuknya rambut berkeringat. Pastikan memakai ikat kepala bila Anda melakukan latihan kardio.

Pakai Cold Blow-Dry

Bila Anda tidak sempat untuk keramas setelah berolahraga, menggunakan blow drying pada mode cold bisa sangat membantu menghilangkan keringat di kepala. Udara dingin juga sangat baik untuk mencegah rambut keriting dan tidak bisa diatur.