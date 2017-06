Terdapat Lorong di Dalam Rumah, Begini Cara Mendekornya Supaya Enggak Horor!

W E L C O M E T O M Y H O M E ✨ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kan nesten ikke tro alle nye følgere jeg har fått i det siste; 🙈 så gøy og tusen takk for at dere vil følge 🙋🏻😄😍 | Almost can't believe all the new followers who found their way here lately 🙈 so happy you want to follow- welcome to my house 🙋🏻😄😍. Ps - hvem ser Jifboksen jeg prøvde å gjemme??! 🙈😬😂😂😂😂😂

A post shared by smaatingene (@smaatingene) on Apr 3, 2016 at 3:14am PDT