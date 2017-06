SHARE LOC: 3 Bukit yang Harus Dikunjungi saat Mudik ke Lahat

First paragliding moment. Location : Big hill, Lahat, South Sumatera, Indonesia. Banyak yang tanya sama mimin tentang kegiatan ini berlangsung terus atau nggak? Terus banyak yang nanya kalo mau ikutan paralayang di lahat, gimana min? Well, mimin kurang begitu tahu. Ada yg punya info lebih? Komen di bawah. Photo by @sang_aero - This let's go team is amazing one Explore Bukit Besak and did a great job We made our first flight #letsgo_mnctv #paralayang #paragliding #sangaeroactivities #lahat #gin #gingliders @jajang_dirajanagara @atiyadita #explorelahat #sumsel #weliketotravel #southsumatra #lovinglivinglife #bgkeceplg #sumatera #explorepalembang #exploresumsel #bgplgkece #wanderlust #liveauthentic #vsco #exploreindonesia #southsumatera#palembang #indonesia

