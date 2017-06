Ramadan dan Lebaran Bersahaja di Tengah Perang

DOHA - "Jadi apa yang ingin kamu ketahui tentang Ramadan di Irak?" ujar Mohamed menyambut Aljazeera yang berkunjung ke rumahnya.

Rumah besar tersebut terlihat sepi. Mohamed meninggalinya bersama sang istri, Hayfaa.

"Saya hanya dapat menceritakan tentang Ramadan di tengah masa perang ini, saya tak bisa menceritakan tentang makanan. Istri saya yang tahu persis tentang itu,” imbuh Mohamed.

Mohamed mencoba memutar memorinya semasa kecil di kota Baghdad, ketika ia masih berkumpul bersama keluarganya menanti waktu iftar tiba. Ia masih ingat kudapan masakan ibunya yang digelar di lantai rumah: kubbab (roti panggang), threed (nasi lemak) dan mahalabiya (puding).

"Kami dulu selalu meletakkan lilin dalam sebuah botol bekas selai dan membawanya berkeliling kota,” terang Mohamed.

Mohamed kecil bersama teman-temannya pun mengetuk pintu rumah tetangga meminta permen ataupun makanan-makanan ringan serba manis. Akhir Ramadan juga menjadi sebuah kenangan tak terlupakan bagi mereka.

Anak-anak biasa meletakkan baju yang akan dikenakan ketika salat Ied di atas kasurnya. Setelah itu anak-anak Baghdad akan ikut pawai dan sejumlah permainan. Tak ketinggalan mereka akan menerima uang eidiyahs dari orang tua maupun orang dewasa lainnya.

Masa bahagia di Baghdad kini tinggal cerita. Mohamed terpaksa meninggalkan Irak bersama istri dan keempat anaknya pada tahun 2003 ketika AS menginvasi wilayahnya. "Jadi memoriku seperti terhenti saat itu juga karena melihat ribuan orang mati setelah invasi,” katanya.

Sang istri, Hayfaa kemudian melanjutkan perbincangan tentang bagaimana persaudaraan lebih erat ketika perang meletus. Selain bahu membahu untuk memasak bersama keluarga inti, para tetangga mengumpulkan bahan baku untuk membuat maamoul (kue kering isi kurma) dan kubbab bersama-sama.

Secara sukarela, para perempuan ini meletakkan kudapan seadanya tadi dalam nampan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang di jalanan. Makanan dimasak seadanya karena selama perang, aliran listrik dibatasi hanya beberapa jam per harinya. Sehingga kegiatan memasak makanan berimbas terbatas.

“Pemerintah Irak juga membatasi penjualan bahan pangan bahkan pernah menyediakan beras berkualitas sangat rendah yang ketika dimasak jadi berbau seperti plastik,” ujar Hayfaa.

Tak heran ketika tradisi iftar bersama kala Ramadan tak pernah dirasakan kembali oleh warga Baghdad. Selain makanan terbatas, banyak pembuat roti yang menjadi makanan utama mereka dipenjara sehingga asupannya pun jauh berkurang dari biasanya.

"Setelah itu, kami tidak benar-benar merasakan arti kebahagiaan Ramadan seperti sebelumnya karena tidak bisa mengundang teman untuk berbuka bersama, banyak anggota keluarga yang hilang,” cetus Mohamed lagi.

Hayfaa kerap mempersiapkan kibbeh (roti panggang daging) dalam pendingin makanan agar mudah digoreng kembali sebagai santapan utama. Karena listrik dibatasi, ia kini hanya memasak makanan sekali habis seperti menggoreng tomat dan terong saja. Padahal ia dahulu dapat merasakan berbagai masakan khas Ramadan lainnya berkat kebiasaan para tetangga untuk saling berbagi makanan.

"Ramadan di Baghdad itu terasa ketika 10 menit sebelum iftar, banyak anak-anak berlarian sambil membawa piring-piring makanan menuju rumah tetangga dan kita saling bertukar makanan sampai kita tidak mengenali piring siapa itu karena saking banyaknya,” ujar Hayfaa sembari tersenyum.

Meski listrik dibatasi, warga Baghdad dapat mengetahui waktu iftar tiba ketika warga saling memberitahu dari mulut ke mulut. Ataupun pengeras suara di masjid terdengar, "Allahu Akbar".

"Kondisi keamanan yang tidak stabil juga membuat kami was-was untuk berkunjung ke rumah tetangga ketika iftar ataupun ketika pergi ke masjid,” jelas Mohamed.

Kebahagiaan yang tersisa ketika Mohamed berharap tim acara televisi bertema Your Iftar Is On Us mengetuk rumah warga Baghdad. Mereka akan mengajak satu keluarga tersebut ke toko untuk membeli bahan makanan, alat rumah tangga hingga baju baru. Warga kaya Irak pun terkadang juga ikut berbagi selama Ramadan.

Tradisi menanti iftar lainnya disebut muhabis. Permainan ini biasa dilakukan kaum pria dengan menyembunyikan salah satu cincin di antara mereka kemudian pria lainnya harus menebak milik siapa cincin tersebut. "Permainannya beberapa ronde dan tim yang menang akan dihadiahi kudapan manis seperti jalebi atau baklava," cetus Hayfaa.