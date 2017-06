Idap Placenta Accreta, Kim Kardashian Akhirnya 'Sewa Rahim' demi Anak Ketiga

PASANGAN Kim Kardashian dan Kanye West telah lama mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak lagi. Namun, di kehamilan terakhirnya, Kim mengidap penyakit placenta accreta, sebuah kondisi di mana plasenta tidak bisa dilepaskan dari dinding rahim karena berada terlalu dalam di rahim.

Normalnya, saat ibu melahirkan, plasenta ikut keluar dari rahim. Plasenta yang tumbuh di dalam rahim berbahaya bagi kesehatan ibu. Kim memang punya keinginan yang kuat walaupun ia dan suaminya telah memiliki dua anak.

“Aku ingin menambah anggota keluarga karena rumahku adalah tempat yang aman. Dan jika aku harus meninggalkan bumi ini dengan lebih cepat, aku tahu anak-anakku akan baik-baik saja tanpa aku di sini karena terdapat sistem pendukung di rumah,” ujar Kim dalam acara Keeping Up with the Kardhasians seperti yang dikutip dari People.

Perempuan berusia 36 tahun itu mulai mempertimbangkan untuk menggunakan ibu pengganti demi mendapatkan anak ketiganya setelah dua dokter mengatakan berbahaya baginya jika hamil kembali. Dilansir dari TMZ, Kamis (21/6/2017), Kim dan Kanye telah sepakat untuk memilih ibu pengganti melalui sebuah agen.

Pasangan ini menyewa seorang ibu pengganti dengan biaya $ 45.000 selama 10 bulan. Selain itu, mereka juga harus membayar ke agen dengan biaya $ 68.850.

Ibu pengganti yang dipilih oleh Kim dan Kanye harus menahan diri dari rokok dan minum obat-obatan selama kehamilan. Selain itu, dia juga setuju untuk membatasi aktivitas seksual dalam minggu-minggu menjelang kehamilan, termasuk tidak melakukan hubungan seksual selama 3 minggu setelah implantasi embrio dilakukan.

Aturan lain yang harus dipatuhi adalah tidak boleh masuk ke bak air panas atau sauna, tidak boleh terkena kotoran kucing, dan tidak boleh memakai pewarna rambut. Selain itu, dirinya juga hanya diijinkan untuk mengonsumsi minuman berkafein dan makan ikan mentah satu kali sehari.

Peraturan itu dibuat oleh Kim dan Kanye untuk meminimalisir kemungkinan anak yang dikandung oleh ibu pengganti memiliki kelainan bawaan atau kelainan lainnya..