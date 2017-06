Mencari Persamaan Salat dan Yoga

JAKARTA – Salat menjadi kewajiban fardhu ‘ain bagi setiap Muslim. Sementara yoga menjadi ritual pemujaan umat Hindu yang kini mendunia menjadi gaya hidup. Ternyata keduanya mempunyai beberapa persamaan.

Dari dua buku The Book of Sufi Healing by Shaykh Hakim Moinuddin Chishti; Living Presence: A Sufi Way to Mindfulness dan the Essential Self by Kabir Edmund Helminski, ternyata ada beberapa gerakan yang mirip dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

1. Qiyam dan Namaste

Posisi tegak lurus yang dilakukan sembari melipat kedua tangan di dada ketika salat dinilai mirip dengan gerakan Namaste dalam yoga. Peredaran darah ketika posisi ini lancar di antara kedua kaki. Tulang belakang pun dalam posisi sempurna membentuk postur tubuh dengan baik. Sistem saraf dan keseimbangan tubuh pun terjaga. Tubuh pun serasa diisi dengan energi positif.

Dalam posisi ini, Alquran menyerukan agar selalu menuju jalan yang lurus. Chishti mengasumsikan hal tersebut sama dengan aliran chakra dalam yoga.

2. Rukuk dan Ardha Uttanasana

Gerakan yang sama-sama memerlukan kekuatan otot tulang belakang, perut atas, dan lengan. Manfaatnya memompa darah sampai ke bagian perut atas. Posisi ini memperkuat otot-otot perut dan ginjal.

3. Duduk di antara dua sujud dan Varjasana

Duduk di antara dua sujud dan Vajrasana diyakini dapat menjadi cara dedtoksifikasi hati dan menstimulasi proses peristaltik atau meremas-remas dalam usus. Posisi ini membantu gerakan pembuluh darah vena dan sendi-sendi tulang, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan memperkuat otot-otot bagian pelvis.

4. Sujud dan Balasana

Sujud merupakan posisi terpenting ketika salat karena dapat menstimulasi korteks depan otak. Posisi jantung yang lebih tinggi dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh bagian atas tubuh, terutama ke bagian kepala dan paru-paru. Racun-racun dalam tubuh pun akan dibersihkan. Bagi ibu hamil, posisi sujud dapat membantu posisi janin di jalan Rahim, mengurangi tekanan darah tinggi, meningkatkan elastisitas sendi sekaligus menghilangkan rasa lelah, pegal, pusing, dan tanda stress lainnya.

5. Banyak orang yang melakoni Yoga ikut merasakan manfaat meditasi dengan pengaturan nafas yang teratur hingga mencapai titik keseimbangan. Sedangkan dalam salat, selain merasakan ketenangan dalam gerakan, membaca ayat Alquran dalam gerakan berdiri melatih konsentrasi.

Kedua gerakan, baik dalam salat dan yoga intinya membawa manfaat bagi tubuh manusia yang terbiasa melakoninya dari sisi perbaikan psikologi, sosiologi, dan peningkatan kualitas saraf tubuh.