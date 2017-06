Kopi Light Roast Lebih Sehat daripada Dark Roast?

KOPI diyakini memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan, salah satunya karena mengandung antioksidan. Mungkin bagi Anda para penggemar kopi sudah merasakan manfaat itu. Tapi, untuk memaksimalkan manfaat dari kopi, mungkin Anda harus mulai memilih light roast dibanding dark roast.

Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food, peneliti Korea membandingkan beberapa tingkat pemanggangan kopi yang berbeda, menganalisis kandungan kafein dan kadar asam klorogeniknya, dan antioksidannya. Peneliti juga mengekspos ekstrak setiap kopi ke kultur sel manusia untuk menguji sifat antioksidan dan anti-inflamasi mereka.

Hasilnya semakin tinggi kandungan asam klorogenik semakin baik ekstrak kopi melindungi sel manusia untuk melawan oksidasi (kerusakan sel) dan pembengkakan saat diuji di laboratorium. Untuk tingkatan kafein tidak terlalu banyak perbedaan.

“Kita tahu bahwa antioksidan melindungi tubuh dari banyak masalah kesehatan. Kita juga tahu bahwa peradangan adalah dasar dari banyak penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, atau penyakit neurologis seperti Alzheimer,” kata Sampath Parthasarathy, PhD, dekan asosiasi sementara di University of Central Florida School of Medicine dan pemimpin redaksi Journal of Medicinal Food seperti yang dilansir dari Time, Jumat (23/6/2017).

Studi ini secara khusus mengamati biji kopi Arabika, yang dipanggang dalam beberapa tingkat yaitu light, medium, city, dan French. Biji kopi kemudian kemudian digiling dan dijalankan melalui mesin espresso untuk mendapatkan ekstrak yang digunakan dalam pengujian.

Parthasarathy mengatakan tidak mengherankan bahwa biji kopi yang “light” akan memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. “Ketika kita memanggang sesuatu, kita memaparkannya ke udara. Ada juga elemen waktu dan elemen suhu yang terlibat yang berkontribusi pada oksidasi,” katanya.

Jika Anda menyukai dark roast untuk cita rasa, Parthasarathy mengatakan bahwa Anda masih bisa mendapatkan beberapa manfaatnya. Tapi Anda bisa mencampurkan dark roast dengan light roast untuk efek yang lebih kuat.

Perusahaan-perusahaan kopi mungkin memanggang biji kopi yang lebih gelap karena rasanya akan lebih kaya. Tapi hal itu tidak memberikan keuntungan yang lebih baik untuk kesehatan. “Banyak orang yang minum kopi hanya untuk rasa dan alasan lain. Tidak banyak orang yang memikirkan tentang anti-oksidan atau sifat anti-inflamasi,” ujar Parthasarathy.