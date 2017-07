RESEP NENEK: Bikin Bipang Kue Lebaran Khas Lahat, Yuk!

Ada yang ingat dengan makanan ini? Jajanan ini dulu biasanya dijual dalam bentuk satuan dengan bonus gambar superhero. Warnanya ada yang putih, karamel (gula aren), dan merah. Ada yang terbuat dari beras ketan, jagung, atau biji teratai. . . . #ulatih #walatih #bipang #jipang #traditionalfood #indonesiansnack #instafood #foodphotography #stilllife #lowkey

