OBAMA DI BALI: Liburan di Bali, Obama Tetap Ditemani Secret Service

Iring iringan rombongan mobil obama. Obama memilih hotel Four Seasons, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Ubud, Gianyar sebagai tempat menginap bersama keluarga. #ubud Repost via @netbaliofficial #punapibali #infobali #bali #beritabali #obama

A post shared by Info Bali - Punapi Bali (@punapibali) on Jun 23, 2017 at 7:20am PDT