OBAMA DI BALI: Liburan di Bali, Obama Ditemani Saudara Tiri Maya Soetoro

MANTAN Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44 Barack Obama sudah tiba di Bali dan menginap di Four Seasons Resort at Sayan, Ubud, Gianyar, Bali. Obama dan keluarga akan berlibur hampir satu pekan lamanya di Pulau Dewata. Obama yang sempat tinggal di Indonesia, ternyata menemui saudara tirinya di Bali yakni, Maya Soetoro.

Obama dan Maya pun telah bertemu di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali bersama kedua anaknya dan istri

Dikutip Dailymail, Sabtu (24/6/2017), banyak kegiatan yang akan mereka lakukan selama di sana. Mulai dari yoga, menjelajahi panorama di sekitar resort, hingga dijadwalkan bermain arung jeram.

Pasti liburan mereka akan sangat menyenangkan. Setiba di bandara, kedatangan keluarga Obama disambut oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Kemudian, mereka langsung bertolak ke kawasan Ubud.

Obama mendarat di Bali dengan menggunakan jet mewah. Mereka telah mendarat di Bali, Jumat (23/6/2017) pukul 18.25 WITA.