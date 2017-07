Rindu Tak Tertahan ketika Dipisah Ribuan Mil! Coba Pagi-Pagi Kirimkan si Dia Lagu I Want Crazy, by Hunter Hayes!

SIAPA yang saat ini terjebak Long Distance Relationship (LDR)? Wah sungguh berat ujian hubungan Anda. Meski sudah bersatu tetapi tidak bisa bertemu setiap hari karena dipisahkan oleh jarak ribuan mil.

Menjalani hubungan jarak jauh memang menyiksa, ketika tiba-tiba dilanda rindu tidak bisa langsung bertemu. Mungkin berkali-kali hati dilanda kegalauan. Untuk mengobatinya, coba dengarkan beberapa lagu ini, mungkin bisa mengobati kegalauan. Berikut beberapa lagu untuk pasangan LDR yang dirangkum Lifehack, Kamis (6/7/2017).

I Want Crazy, by Hunter Hayes.

Coba dengarkan beberapa penggalan lirik dalam lagu ini, “If you need to be reminded that your long distance relationship is worth it“. Ya hubungan jarak jauh itu sangat berharga. Sebab tidak mudah menjalaninya. “I don’t want easy, I want crazyAre you with me baby?”

Jet Lag, by Simple Plan

“If you feel like your heart and your body are living in different time zones”. Dalam lagu ini digambarkan seseorang yang menjalani hubungan jarak jauh seperti merasakan perasaan dan fisik berada dalam tempat yang berbeda. Apalagi ketika Anda mengucapkan ‘selamat pagi’, tetapi kekasih di luar sana sedang menikmati malam yang sunyi, “You say good morning, When it’s midnight”.

When You’re Gone, by Avril Lavigne

Lagu yang satu ini justru membuat semakin galau. “If you miss them terribly”. Setiap liriknya berisi curhatan kerinduan dan kesedihan ketika berpisah untuk sementara. “When you walk away, I count the steps that you take” Sedihnya waktu kekasih pergi.

Jadi, Anda pilih mendengarkan lagu yang mana untuk menemani kegalauan saat kangen kekasih? Semoga cepat bisa cepat bersama lagi ya!