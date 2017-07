Sudah Bikin Ngiler Eh Tertipu, Mangkuk Miso Tumpah Ini Ternyata Dudukan Smartphone!

BAGI masyarakat Jepang, semangkuk miso adalah hidangan yang familiar namun kelezatannya tak bisa ditandingi dengan apapun. Semua orang pasti akan berteriak saat melihat semangkuk miso tumpah dan menggenangi smartphone Anda, tapi tampaknya tidak untuk semangkuk miso yang tumpah ini.

Sebuah ide muncul dengan menggabungkan teknologi dan kelezatan miso sup asal Jepang. Dilansir dari Rocketnews, Kamis (6/7/2017) sebuah dudukan smartphone sengaja dibuat dengan bentuk semangkuk sup miso lengkap dengan aksen tumpahannya.

Siapapun pasti akan speechless saat melihat smartphone kesayangannya masuk ke dalam mangkuk berisi sup miso, perasaan sedih dan kesal bercampur aduk. Tapi khusus untuk sup miso yang satu ini, tampaknya banyak orang akan rela menaruh smartphonenya dalam mangkuk sup miso yang tumpah sebagian.

Dudukan smartphone ini dibuat oleh produsen sampel makanan terkemuka, Iwasaki. Untuk membuat tampilannya semakin maksimal, pihak produsen turut menaruh replika tofu, daun bawang dan wakame dalam mangkuk.

Smartphone bisa ditempatkan di sela mangkuk yang dalam posisi miring. Ukuran mangkuk bisa digunakan untuk menaruh smartphone Iphone dari berbagai tipe. Jika tertarik, harga yang disematkan untuk mendapatkan mangkuk miso ini adalah 5800 Yen atau setara Rp 684.961.