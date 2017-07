Jangan Kehabisan Akal, Moms Sibuk Bekerja Harus Cerdik Asuh Anak

Kalau lagi sibuk bgt @fauzikhaleev nya sama siapa? Kadang aku ajak kerja, bahkan pernah aku ajak kuliah 😄🙈atau bisa sama daddy nya @praburevolusi , tp kalau kerjaan nya seharian dan lokasi gak memungkinkan utk bawa si anak, aku titip ke mama atau aunty2 Keceh ini @anisashahab 😄repot sih tp positif nya si anak jd Lbh mudah adaptasi dan interaksi di lingkungan baru, tp ttp harus ekstra pengawasan nya 🤗 #ceritazee

A post shared by Zeezeeshahab (@zeezeeshahab) on Jul 5, 2017 at 5:07am PDT