Ulang Tahun Pernikahan Orangtua, Sekali-kali Boleh Lho Anak Unggah Ucapan seperti Gita Gutawa

HIDUP dalam keluarga yang utuh tentu menjadi dambaan para anak. Gita Gutawa pun bersyukur berada di dalam keluarga yang utuh hingga saat ini.

Tepat pada 5 Juli 2017, usia pernikahan orangtuanya genap menginjak 25 tahun. Usia pernikahan yang tidak lagi muda.

Di hari spesial untuk kedua orangtuanya itu, Gita menuliskan ungkapan syukurnya melalui Instagram. Ia merasa sangat bersyukur dianugerahi dengan keluarga yang bahagia.

Pelantun "kembang perawan" ini juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuanya karena menjadi orangtua yang hebat untuk anak-anaknya. Banyak pelajaran hidup yang dia pelajari seorang Erwin Gutawa dan sang ibu.

"My family, the greatest gift I ever received from God. Thank you for being such wonderful parents, for teaching us your values and important life lessons, for inspiring us to be the best that we can be, and most of all, for showing us what love truly means. ❤️ Happy 25th silver wedding anniversary, Papa EG & Mama Lulu! 📷 (2012)," tulis Gita dalam keterangan foto di Instagram.

Menanggapi foto yang diunggah Gita, netizen pun mengucapkan selamat dan doa untuk pasangan yang dikaruniai dua anak itu.

"Happy wedding anniv om EG dan tante Lulu.. Wishing you always be together aminnnn," tulis netizen.

"Sehat selalu dan panjang umur om dan tante, semoga jadi pasangan yang selalu kompak selalu saling sayang selalu setia dan selalu adem ayem tanpa gosip jelek yaaa,💕," tulis netizen lainnya.