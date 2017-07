KAYA REMPAH: Salah kalau Jahe Hanya Jadi Jamu, Nyatanya 3 Kuliner Lezat Ini dari Jahe

SELAMA ini, jahe dikenal sebagai salah satu rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan. Jahe juga dipercaya dapat menyembuhkan beragam penyakit.

Namun, tahukah Anda bahwa tanaman ini juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat? Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa olahan jahe yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya.

Jus jahe

Sesuai dengan namanya, jus jahe merupakan sari atau cairan yang dihasilkan dari proses. Jus jahe umumnya digunakan sebagai bumbu perendam daging, membuat saus, dressing salad, dan bahkan kerap dijadikan minuman sehat.

Manisan atau permen jahe

#Gingercandy

