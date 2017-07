WALK & WOK: Saat Mencari Makanan Halal di Hanoi Vietnam Jangan Bingung, 3 Restoran Ini Dijamin Halal

MENCARI makanan halal di negara non muslim tidaklah mudah. Contohnya di Vietnam. Orang Indonesia yang tinggal disana maupun turis sudah merasakannya. Namun ternyata ada beberapa restoran masakan asli Indonesia dan melayu yang bersertifikat halal.

Vietnam merupakan Negara ASEAN yang mayoritas warganya tidak memeluk suatu agama dan sisanya memeluk agama Buddha. Meskipun begitu, sebanyak 0,6 % penduduk Vietnam beragama Islam. Mereka rata – rata tinggal di Vietnam tengah dan selatan. Di ibukota Hanoi yang berada di Vietnam bagian utara umat Muslim yang tinggal mayoritas merupakan pegawai kedutaan negara sahabat termasuk Indonesia. Mereka mengaku kesulitan menemukan masakan halal apalagi masakan asli Indonesia sehingga tak jarang mesti memasak sendiri.

BATAVIA RESTAURANT & CAFE

Kehadiran restoran Batavia yang terletak di 25 Xuan Dieu, Quang An, Tay Ho, Hanoi seakan menjadi oasis bagi orang Indonesia di Hanoi. Batavia yang buka sejak Desember tahun lalu ini menyediakan masakan asli Indonesia seperti rendang, soto ayam, nasi goreng, sate kambing, nasi kuning dan lainnya. Menu andalannya adalah sop buntut dan ayam penyet. Untuk menjaga keaslian rasa, chef Batavia didatangkan langsung dari Jakarta. Selain masakan Indonesia, Batavia juga menyediakan beberapa menu western dan masakan Vietnam seperti pho bo (mie daging sapi).

Harga makanan di Batavia termasuk normal. Apalagi didukung dengan fakta nilai tukar rupiah yang lebih kuat dibandingkan dong vietnam maka harga makanan disini termasuk cukup murah saat dirupiahkan. Misalnya saja soto ayam harganya 75.000 dong atau Rp44.000. sedang gado - gado harganya 60.000 dong atau Rp35.000.

"Awalnya saya pikir yang tertarik datang ke Batavia adalah orang Indonesia saja atau umat Muslim. Namun ternyata banyak juga bule dan warga Vietnam yang makan di sini. Bahkan baru saja ada rombongan Yahudi yang datang kesini. Mereka merasa lebih aman dengan adanya sertifikat halal “, ujar Azhar Rizal, pemilik restoran Batavia yang sudah menetap di Hanoi selama 15 tahun.

Sejak dibuka, Batavia telah memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal ini diberikan oleh halal agency yang berada di bawah naungan pemerintah Vietnam. Ini berarti semua makanan yang disajikan di Batavia halal mulai dari bahan yang digunakan, cara memasak dan menyembelih hingga alat – alat yang digunakan untuk memasak. Turis Indonesia yang sedang berkunjung ke Hanoi maupun umat Muslim Indonesia yang tinggal di Hanoi tak perlu khawatir lagi dengan kehalalan makanan yang dipilih.

Batavia buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga 11 malam. Salah satu daya tarik restoran ini adalah lokasinya yang berada di kawasan Tay Ho atau Westlake yang merupakan kawasan tempat tinggal orang asing di Hanoi. Pemandangan ke arah danau menjadi favorit para pengunjung Batavia.

'Pokoknya ini bener – bener solusi untuk masyarakat Indonesia apabila kangen dengan masakan Indonesia, dan kebetulan rasanya juga pas dan enak, rasa rumahan. Dan tidak perlu ragu lagi karena berlabel halal “, ujar Desy, pengunjung Batavia yang berasal dari Indonesia.

JUNI'S KITCHEN

Restoran halal lainnnya di Hanoi adalah Juni's Kitchen. Restoran yang menyajikan makanan Indonesia & Asia ini berada di No 19 Xom Chua Kim Lien Ngo So 1 Au Co, Hanoi. Juni's Kitchen biasanya dikunjungi oleh wisatawan Indonesia yang sedang berkunjung ke Hanoi dan kangen dengan masakan Indonesia yang halal. Mereka mengaku tenang karena restoran ini telah memiliki label halal.

Salah satu menu favorit di Juni's Kitchen adalah rendang. Daya tarik lainnya dari restoran ini adalah lokasinya yang terletak persis menghadap west lake. Pengalaman kuliner pun menjadi lebih berkesan karena disantap sambil melihat pemandangan danau terbesar di Hanoi.