Lupakan Tepung Terigu, Lebih Sehat Mi Populer Ini dari Tepung Gandum

SEBUTAN mi banyak dilontarkan untuk menunjuk makanan yang berbentuk panjang. Ya, mi jadi salah satu bahan makanan yang cukup populer di dunia. Jangan hanya doyan, kenali juga jenis dan asal usulnya.

Dikutip dari buku Variasi Mi & Pasta karya Budi Sutomo, Kamis (13/7/2017) berikut beberapa jenis mi yang populer dan kerap disajikan sebagai hidangan. Semua mi ini terbuat dari tepung gandum, mungkin salah satu atau seluruhnya sudah pernah Anda cicip.

Mi telur

Mi ini dibuat dari tepung terigu jenis hard wheat atau protein tinggi dan diperkaya dengan telur. Biasanya mi ini dijuak dalam kondisi kering dengan bentuk bulat dan pipih. Seduh dengan air panas sebelum digunakan. Karena kondisinya kering, mi ini memiliki masa simpan yang cukup panjang.

Mi basah kuning

Sama seperti mi telur, mi basah kuning juga terbuat dari tepung terigu protein tinggi. Mi ini dijual dalam keadaan basah. Mi ini sebenarnya sudah matang jadi tidak perlu direbus ketika akan digunakan. Cukup seduh mi dengan air panas. Dalam penyimpanan suhu dingin, mi ini bisa bertahan hanya 3 hari.

Mi basah bertepung

Mi mentah ini dijual dengan tampilan berlumur tepung agar tidak saling menempel. Mi ini terbuat dari tepung terigu protein tinggi. Jenis mi ini harus direbus dulu dalam air mendidih selama 3 sampai 4 menit sebelum digunakan. Mi basah bertepung dapat bertahan hingga 5 hari jika disimpan dalam suhu rendah.