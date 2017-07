Cuma Makan Serbuk Permen, Kim Kardashian Malah Disangka Konsumsi Obat-obatan Terlarang

APAPUN yang dilakukan seorang public figure ternama, seperti misalnya Kim Kardashian memang menjadi perhatian karena apapun gerak-geriknya selalu diperhatikan banyak orang.

Kali ini, Kim kembali ramai dibicarakan para netizen karena dianggap telah mengonsumsi obat-obatan terlarang.

Rumor ini berawal dari video singkat yang diunggah oleh Kim ke dalam akun Snapchat pribadinya, di mana dalam video tersebut ia yang sedang sibuk mempromosikan lini pakaian anak-anak terbaru miliknya para netizen melihat taburan serbuk putih yang terlihat berantakan berserakan di meja tepat di belakang posisi Kim.

Tidak terima dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang, Kim pun langsung memberikan pernyataan melalui akun Twitter pribadinya, yang menyebutkan bahwa serbuk putih tersebut bukanlah obat-obatan terlarang seperti yang dikira banyak orang. Namun melainkan, tumpahan serbuk gula-gula permen yang ia konsumsi bersama sang putri sulung, North West.

“I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop,” tulis Kim dalam pesan di Twitter resminya.

Pernyataan Kim ini juga didukung oleh, foto-foto paparazzi yang diunggah oleh seorang penggemar yang memperlihatkan bahwa Kim memang baru saja mengunjungi toko permen Dylan's Candy Bar di New York bersama North.

Sampai saat ini, Kim diketahui tidak menghapus video yang menuai kritikan tersebut dari linimasa Snapchat. Demikian sebagaimana diwarta Foodbeast, Kamis (13/7/2017)