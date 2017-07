Lagi Heboh! Pura-puranya Semangka Ini Jadi Pakaian Musim Panas, Seger

UNTUK memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh setiap 4 Juli, hampir semua media sosial dihebohkan dengan kemunculan sebuah tren fashion terbaru. Uniknya, tren ini menggunakan buah semangka sebagai bahan utama.

Tertarik untuk mencobanya? Anda hanya perlu menyediakan potongan semangka, ide kreatif dan skill untuk mengukir semangka menjadi sebuah gaun, serta satu orang teman untuk mengabadikan foto Anda.

Sejumlah netizen pun tak kuasa memamerkan ide kreatif mereka ketika mengikuti tren tersebut. Seorang pengguna Twitter bernama Graciela Morena, berhasil menyulap potongan semangka menjadi gaun cantik ala putri kerajaan (princess).

Sementara itu, seorang netizen bernama Chaas Toborg justru membuat potongan semangka ini menjadi sebuah gaun panjang yang menawan.

Nah, jika Anda tidak terlalu menyukai desain tersebut, cobalah ambil inspirasi dari akun Twitter Madi Prieto. Pria ini membuat satu set pakaian musim panas atau dikenal dengan sebutan RompHim. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Kamis (13/7/2017).

I spent part of my day trying on a piece of fruit-- it was a fun whacky challenge 😊#WatermelonDress pic.twitter.com/I6nDCjCVTJ — Sharrie Williams (@WilliamsSharrie) June 29, 2017