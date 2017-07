Bocah 8 Tahun Asal Inggris Raup Untung Ratusan Juta dari Jualan Telur Ayam, Jadi Terinspirasi?

TERINSPIRASI salah satu tayangan dokumenter “How’d You Get So Rich”, seorang bocah berumur 8 tahun berhasil menjadi seorang jutawan. Ia menjual telur ayam dengan omset mencapai Rp515 juta per tahun.

Strategi yang dilakukan John Wyatt sebetulnya sangat sederhana. Ia menjual telur segar dengan berbagai pilihan harga yakni, Rp34 ribu untuk 6 butir telur, Rp60 ribu untuk satu lusin telur, dan Rp103 ribu untuk 30 butir telur.

Dilansir dari Metro.co.uk, Kamis (13/7/2017), Wyatt memasok telur segar tersebut dari para peternak lokal. Dalam satu kali transaksi ia berhasil menjual 750 butir telur dengan pendapatan Rp4,2 juta. Uniknya, Wyatt lah yang akan mengantar langsung setiap pesanan telur kepada para pelanggan.

Keuntungan pertama yang ia dapatkan dari bisnis ini telah ia gunakan untuk membeli perlengkapan tim sepakbola kesayangannya yakni, Liverpool. Meski telah sukses menjadi seorang wiraswasta, impian Wyatt yang sesungguhnya adalah menjadi petinju professional.

“Aku ingin menjadi petinju professional dan membeli sebuah mansion, sehingga seluruh keluargaku bisa hidup selamanya,” tutur Wyatt.

Berdasarkan pengakuan sang ibu, semua pemasukan yang Wyatt dapatkan, ia simpan di dalam akun bank pribadinya.

“Ia memang tampak “tua” untuk anak seusianya. Ia bahkan telah memiliki 35 pelanggan dan terus bertambah setiap minggunya, seiring semakin banyak orang yang mendengar bisnis Wyatt,” tutur Georgina yang tinggal di Tamworth, Staffordshire.