Sssttt... Makan 3 Buah Ini Bikin Awet Muda Loh, Semangka Paling Gampang

BANYAK wanita yang menginginkan wajah kencang dan awet muda dalam waktu lama. Tapi berbagai perawatan untuk tampil awet muda kadang dibanderol dengan harga yang tinggi dan proses yang menyakitkan.

Lupakan semua perawatan wajah yang menghabiskan banyak uang, untuk tampil cantik dan awet muda para wanita hanya perlu mengonsumsi 3 jenis buah yakni semangka, delima dan blueberry secara rutin. Dilansir dari Foxnews, Jumat (14/7/2017) berikut penjelasannya.

Semangka

Buah yang populer saat musim panas ini memiliki kandingan lycopene yang sangat tinggi. Zat lycopene yang terkandung dalam semangka terbukti ampuh mengusir kerutan dan membuat kulit tampak merah merona. Selain itu semangka juga mengandung zat yang secara alami menangkal paparan sinar matahari yang akan merusak kulit. Semangka bisa dikonsumsi langsung maupun disantap sebagai makanan atau minuman olahan.

Delima

Buah delima memiliki limpahan antioksidan dan vitamin C. Jadi jangan tanya lagi akan manfaatnya untuk kesehatan tubuh dan kesehatan kulit. Vitamin C memiliki peran aktif untuk menghilangkan garis kerut, kulit kering dan kulit pucat. Buah delima punya rasa asam dan manis yang segar dikonsumsi langsung. Tapi beberapa orang senang menyantap buah ini dalam bentuk jus atau campuran salad.

Blueberry

Si bulat kecil berwarna biru tua ini mengandung vitamin C dan vitamin E yang banyak dibutuhkan tubuh terutama kulit. Dua vitamin ini berperan sebagai antioksidan sekaligus mencerahkan kulit. Kandungan hydroquinone pada buah ini juga siap memberikan wakna kulit yang lebih cerah. Santap langsung blueberry segar sebagai menu sarapan atau nikmati sebagai topping pancake. Suka es krim? Blueberry juga lezat diolah jadi es krim atau sorbet lho.