Tak Hanya Set Make-Up, Kini Sudah Ada Biskuit Game of Thrones!

PENGARUH dan ketenaran akan serial televisi terkenal di dunia yang kisahnya diangkat dari novel, Game of Thrones tampaknya tidak hanya mempengaruhi dunia kecantikan namun juga dunia kuliner.

Seperti yang diketahui, bahwa belum lama ini set make-up Game of Thrones telah dirilis ke publik. Menyusul set make-up, kini para penggemar serial televisi ini juga bisa menikmati biskuit spesial Game of Thrones.

Menariknya, roti ala Game of Thrones ini dibuat langsung oleh salah satu pemeran Game of Thrones yakni Ben Hawkey, yang berperan sebagai Hot Pie dari gandum cornbread dan kulit jeruk yang disajikan hangat dengan olesan butter dengan tampilan bentuk menyerupai hewan serigala.

Untuk membuat biskuit spesial Game of Thrones ini, Ben diketahui berkolaborasi dengan Deliveroo untuk membuat bakery bernama ‘You Know Nothing John Dough’. Seperti dilansir Metro, Jumat (14/7/2017) Ben mengungkapkan ia terinspirasi untuk membuat roti Game of Thrones tersebut karena terinspirasi oleh roti Direwolf, yang dibuat oleh karakter yang ia perankan yakni Hot Pie untuk karakter Arya dalam serial Game of Thrones. Di mana ternyata, roti Direwolf tersebut digemari oleh para fans serial televisi tersebut.

“Roti Direwolf dari Hot Pie tersebut banyak disenangi oleh penggemar Game of Thrones, bahkan banyak fans yang menanyakan resep rahasiaku dalam membuat roti tersebut,” ungkap Ben.

Untuk bisa mendapatkan cookies spesial ini, para pembeli harus melakukan pemesanan secara online melalui aplikasi Deliveroo hingga tanggal 17 Juli 2017 mendatang. Sedangkan untuk harga, roti Game of Thrones ini dijual 1 Poundsterling atau sekira Rp15.227 per satu potong cookies.