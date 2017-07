Makanan Jumbo Jadi Tren, Setelah Pizza Kini Ada Donat Raksasa

SEPOTONG donat memang menggoda karena rasa manis dan tekstur lembutnya bisa jadi teman santai di waktu senggang sekaligus mengganjal perut. Tapi jika ukuran donatnya super besar, tampaknya akan banyak perut yang bisa diganjal dengan sebuah donat.

Dari instagram @foodbeast, Senin (17/7/2017) terlihat satu buah donat yang menjadi heboh di dunia maya karena ukurannya yang tak lazim. Sebuah donat sengaja dibuat dengan ukuran super besar.

Donat ini menarik perhatian dengan ukurannya padahal jika diperhatikan lebih detail, proses pengolahan dan juga toppingnya sama dengan donat lain. Donat ini jadi menu andalan di toko donat Bobs Donuts di San Fransisco.

Untuk membuat donat ini, adonan dibentuk dengan ukuran super besar kemudian digoreng dalam minyak panas hingga kedua sisinya matang. Tak membuang waktu, donat kemudian langsung dilapisi dengan glasur gula yang membuat rasanya manis dan legit.