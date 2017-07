Tidak Diatur oleh Badan FDA, Alasan Label Nutrisi Tidak Tertera di Minuman Beralkohol

BAGI yang mengonsumsi minuman beralkohol, apakah pernah menyadari bahwa dalam kemasan atau botol minuman beralkohol tersebut pada nyatanya tidak ada label perihal keterangan informasi keterangan nutrisi seperti yang lumrahnya tertera pada produk makanan dan minuman lain.

Ternyata, dibalik tidak adanya label keterangan informasi nutrisi pada minuman beralkohol tersebut ada alasan yang menjadi latar belakang. Seperti disitat Huffingtonpost, Jumat (21/7/2017) hal tersebut dikarenakan pada dasarnya kehadiran produk minuman beralkohol tidak diatur oleh badan FDA atau Food and Drug Administration. Kehadiran produk minuman beralkohol tersebut, diatur oleh badan khusus yakni Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).

Disebutkan lebih lanjut, setelah sempat ada pelarangan minuman beralkohol di Amerika Serikat pada 1932 lalu, pihak kongres akhirnya menyerahkan peraturan Alcohol Administration Act pada TTB pada 1935, termasuk soal peraturan soal pajak minuman beralkohol sebagai produk minuman resmi alias legal.

Hingga akhirnya pada era 1990’an ketika FDA menyertakan label keterangan informasi nutrisi pada produk makanan dan minuman. Maka, produk minuman beralkohol menjadi pengecualian.

Akan tetapi, tentunya peraturan ini tidak sejalan dengan kehendak para praktisi kesehatan profesional. Di mana para praktisi kesehatan profesional sendiri menilai, bahwa dengan tidak adanya label keterangan informasi nutrisi pada minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya transparansi secara gamblang soal kandungan nutrisi di minuman beralkohol,

Sementara sudah banyak diketahui bahwa minuman beralkohol kebanyakan hadir dengan jumlah kalori yang tinggi, di mana dengan mengonsumsi minuman beralkohol rutin setiap hari, satu orang bisa lebih mengonsumsi 400 kalori. Ditambah dengan kondisi tidak terdapatnya adanya label keterangan informasi nutrisi pada minuman beralkohol, membuat informasi soal jumlah asupan kalori yang tinggi ini menjadi kurang banyak diketahui dan dipahami oleh orang awam.

Keinginan akan adanya transparasi soal keterangan kandungan nutrisi pada minuman beralkohol ini, tidak datang hanya dari kalangan para praktisi kesehatan profesional saja namun juga datang dari beberapa kelompok tertentu. Akan tetapi, pastinya hal tersebut tidak disetujui oleh para kalangan yang bergerak di bidang industri minuman beralkohol. Bahkan disebutkan, beberapa perusahaan pembuat minuman beralkohol mengklaim bahwa dengan menyertakan label keterangan informasi nutrisi pada minuman beralkohol akan memberikan kesan yang salah kepada para pelanggan, anggapan bahwa minuman beralkohol adalah sebuah minuman yang bernutrisi.