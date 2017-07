FOOD PARTY: Santap Malam Premium dengan Octopus, Lobster hingga Oxtail Soup, Salah Satunya di Rooftop Gedung Tertinggi di Indonesia

SAAT ini, perkembangan restoran berkonsep mewah atau dikenal dengan sebutan fine dining memang semakin menggeliat. Buktinya, berbagai restoran fine dining mulai menjamur di beberapa kawasan ibu kota.

Hal ini tentu saja disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia khususnya Jakarta, yang semakin menunjukkan modernitasnya. Secara tidak langsung, perilaku dan gaya hidup tersebut berhasil menciptakan peluang besar bagi para pelaku bisnis kuliner. Beragam inovasi pun terus dilakukan demi menarik perhatian para konsumen.

Baca Juga: Lezatnya Mazesoba, Mi Khas Jepang hingga Nasi Goreng Jepang untuk Makan Siang

Jika untuk makan malam hari ini Anda ingin memanjakan lidah dengan suguhan yang premium sekaligus merasakan ambience yang elegan dan nyaman, berikut Okezone rekomendasikan restoran yang bisa menjadi pilihan Anda hari ini.

Menikmati Nikkei Cuisine, perkawinan kuliner khas Jepang dengan Peru

Seperti yang dilakukan oleh Henshin by The Westin Jakarta. Berada tepat di lantai teratas The Westin Jakarta, Henshin menawarkan 3 pengalaman sekaligus kepada para pengunjungnya yakni, dining, lounge, dan musik.

Di lantai 67, para pengunjung akan disambut dengan suasana nyaman dengan sentuhan dekorasi tradisional khas Jepang yang tampak elegan. Di area ini juga terdapat rooftop yang dilengkapi bar & lounge dengan pemandangan langit dan hiruk pikuk khas Jakarta.

Untuk minumannya sendiri terdapat beberapa pilihan minuman alcohol dan non-alcohol dengan keunikan masing-masing. Pada kesempatan ini, Okezone mencicipi dua racikan minuman yakni, Sakura Maru dan Mango Aqua Fresh.

Sakura Maru terdiri dari campuran infuse geisha blossom tea london no.1 gin, yuzu juice, dan rose syrup parfait amour bitter. Kombinasi tersebut menciptakan sensasi rasa asam namun tetap terasa segar. Sama halnya dengan Mango Aqua Fresh, minuman ini menyuguhkan sensasi rasa manis dan asam yang menyegarkan.

Beranjak ke lantai 68, di lantai ini terdapat ruangan restoran fine dining dengan konsep dapur terbuka yang memungkinkan chef untuk berinteraksi dengan setiap tamu. Hidangan yang disuguhkan pun terbilang unik. Henshin menawarkan olahan Nikkei Cuisine, yang notabennya masih asing ditelinga pencinta kuliner nusantara.

Sedikit tentang Nikkei Cuisine, menurut Hajime Kasuga selaku Head Chef Henshin, hidangan ini merupakan kombinasi teknik pengolahan makanan khas Peru yang dikombinasikan dengan sentuhan Jepang. Nikkei Cuisine pertama kali diperkenalkan awal tahun 2.000-an. Kala itu, para imigran Jepang mencoba mengolah berbagai masakan menggunakan bahan baku yang mereka bawa, namun dengan teknik pengolahan khas Peru.

Di Henshin sendiri, Anda dapat mencicipi beragam olahan Nikkei Cuisine dengan karakter rasa unik dan menggugah selera, seperti ceviche clasico yang terbuat dari irisan daging sea bass lalu disajikan dengan tiger’s milk, sebuah saus yang diracik dari campuran jeruk lemon dengan bahan bercita rasa asam lainnya.

Bagi yang sudah terbiasa menyantap sashimi, pasti akan terkesima ketika mencicipi ceviche. Hidangan ini menyuguhkan sensasi rasa asam yang cukup kuat dengan balutan rasa gurih yang menggoda.

Okezone juga sempat mencicipi olahan “nasi goreng” khas Nikkei Cuisine yang dikenal dengan sebutan Yakimeshi. Sekilas, cita rasa hidangan ini memang seperti olahan nasi goreng yang ada di Indonesia, namun cenderung lebih soft karena diolah menggunakan bumbu khas jepang seperti miso dan shitake marinade. Lalu dicampurkan dengan japanaese rice, irisan carrot, dan kacang-kacangan.

Dari semua hidangan di atas, sajian H Octopus lah yang menjadi bintang utama pada acara grand launching tersebut. Olahan daging gurita ini memang terasa unik dengan tekstur yang empuk.

(Dimas/Okezone)