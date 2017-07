Ma po tofu, Chinese Food Terpedas dari Sichuan yang Bikin Nagih!

MAKANAN dengan cita rasa pedas, memang jadi favorit banyak orang. Baik itu dari kalangan kaum Hawa ataupun kaum Adam.

Walau saat menyantapnya, memang membutuhkan sedikit tenaga tambahan untuk menguatkan diri melawan rasa pedas yang ditimbulkan dari cabai yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwasanya makanan pedas memiliki kelezatan khusus tersendiri dibandingkan dengan makanan bercita rasa lain.

Apalagi jenis makanan seperti Chinese foods, yang notabene sering dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Di mana Chinese foods ini hadir tidak hanya dengan cita rasa gurih, namun juga menyajikan rasa pedas yang luar biasa. Penasaran kan menu Chinese foods apa saja yang diberi label sebagai makanan Chinese foods terpedas versi situs berita dunia, CNN? Berikut ulasannya.

Ma po tofu, Sichuan

Peringkat satu diduduki oleh hidangan khas daerah Sichuan, yaitu ma po tofu. Yaitu hidangan yang berisi daging babi, tahu, dan saus kacang pedas, dengan taburan bubuk lada khas masakan daerah Sichuan dan Chongqnig. Disebutkan, ma po tofu terbaik di penjuru China ialah ma po tofu dari restoran Chen Mapo Doufu di daerah Chengdu.

Dan dan noodles, Sichuan

Posisi nomor dua masih ditempati oleh masakan khas daerah Sichuan, yaitu dan dan noodles. Hidangan mie berkuah pedas yang diperoleh dari pasta cabai dan kacang hitam, diberi irisan daging babi, irisan bawang putih, serta diberi taburan daun bawang dan bubuk ketumbar. Semua restoran di China, rata-rata menyajikan hidangan ini namun disebutkan menu dan dan noodles terbaik ada di restoran Chengdu Dan Dan Mian, berlokasi tidak jauh dari Wuhouci Temple.

Saliva chicken, Sichuan

Saliva chicken disebutkan akan membuat air liur Anda akan semakin bertambah, ketika sedang menyantap menu satu ini. Saliva chicken ini sendiri adalah ayam yang dimasak dengan proses direbus, lalu direndam bumbu cabai dan saus minyak wijen, di mana saus minyak wijen tersebut berisi sepuluh macam bumbu rempah yang kaya rasa. Saliva chicken ini dikategorikan sebagai menu makanan pembuka.

Hot and sour glass noodles, Chongqing

Kali ini di posisi keempat ada hidangan dari daerah Chongqing, yang bernama hot and sour glass noodles. Menu satu ini berisi glass noodles yang terbuat dari tepung ubi, disiram kuah dari kacang kedelai, pasta cabai, cuka, dan minyak cabai. Hidangan ini bisa ditemukan dengan mudah di penjuru China.

Gan guo, Hunan

Tempat kelima ditempati oleh gan guo sebagai hidangan dari Hunan. Hidangan satu ini berisi potongan banyak jenis daging, sayur-sayuran, dan tahu yang ditumis bersama dengan taburan cabai hijau, daun bawang, jahe, dan bawang putih.

Hot and sour fish soup, Guizhou

Di bawah menu gan guo, ada menu hot and sour fish soup dari daerah Guizhou yang berhasil menempati posisi keenam sebagai masakan Chinese foods terpedas. Sup ikan pedas ini dibuat dengan ikan yang bisa dipilih sendiri sesuai selera, lalu kuah sup ikan yang dibuat segar dengan campuran tomat, cabai merah lokal dari Guizho, minyak cabai, bawang putih, dan daun bawang. Rasa asam yang bertemu dengan cita rasa pedas dalam sup ikan ini, disebutkan datang dari sayur-sayuran yang terdapat dalam sup ikan karena sayuran-sayuran tersebut adalah fermented vegetables alias sudah difermentasikan sehingga mengeluarkan cita rasa asam pada kuah sup. Demikian seperti diwarta CNN, Sabtu (22/7/2017).