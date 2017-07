FOOD PARTY: Baru Gajian saatnya Manjakan Lidah dengan Seafood Platter Lezat di Jakarta, 4 Rekomendasinya

YEAY hari ini gajian. Untuk merayakan dan memanjakan lidah, sajian seafood platter bisa jadi pilihan. Harganya yang mahal ya tentu saja. Tapi rasanya yang luar biasa tidak akan membuat Anda menyesal menikmati seafood sebagai makan malam hari ini.

Jadi, kalau malam ini Anda ingin menikmati lezatnya seafood bersama rekan-rekan, berikut rekomendasi sejumlah tempat makan yang menyuguhkan seafood platter, seperti dilansir dari Qraved, Senin (25/7/2017).

The Manhattan Fish Market Kemang

Menu yang disuguhkan The Manhattan Fish Market sangat banyak. Tapi biar bisa mencicipi semuanya, seafood platter bisa jadi pilihan. Spot ini menawarkan 5 cara penyajian seafood-nya; grilled, flamed, baked, fried, dan poached. Untuk menu platternya ada sharing platter dengan pilihan Fried Giant, Grilled Gala, Volcano Island, dan All in One. Untuk flamming platternya kamu bisa memesan diantara 4 pilihan platter berbeda.

KOI Kemang Kemang

KOI Kemang tetap menyajikan hidangan dengan kualitas dan rasa yang luar biasa. Pecinta seafood bisa banget menikmati sedapnya dengan memesan menu Grilled Seafood Platter milik KOI Kemang.

TGI Fridays Kemang

Seafood platter-nya TGI Fridays bisa jadi pilihan yang cocok. Dengan bumbunya yang nendang dan disajikan dengan 3 saos, sepertinya memang wajib dinikmati saat gajian sudah di tangan.

Seribu Rasa Kemang