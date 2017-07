Seram, 5 Cake Ini Berbentuk Organ Tubuh Manusia Mulai Otak hingga Jantung, Berani Makan?

KREATIFITAS memang tidak bisa dibatasi karena semakin unik ide maka akan semakin mengagumkan suatu hasil karya. Kadang dibutuhkan aksi out of the box agar sebuah karya bisa terhasil mengagumkan, demikian pula dalam hal makanan.

Kue misalnya, jika biasa mendapati kue cantik dengan dekorasi bunga dan hal manis maka cobalah melirik ide ekstrem yang membuat kue dengan bentuk organ tubuh manusia. Organ tubuh dianggap sebagai hal yang menyeramkan dan tak jarang tampilannya terlihat membuat mual.

Bagaimana jadinya jika otak, kepala, jantung dan bola mata jadi suguhan di meja makan sebagai kue. Untuk memaksimalkan tampilannya, kadang sang koki juga menambahkan efek ‘percikkan’ darah yang tentu saja bukan dari darah asli.

Dilansir dari Mentalfloss, Kamis (27/7/2017), berikut Okezone rangkum 5 kue berbentuk organ tubuh manusia yang siap menjadi kejutan saat ulang tahun teman. Berani mencicipnya?

Brain cake

Brain cake atau kue otak ini bisa dilihat sebagai satu kue yang menyeramkan sekaligus menjijikan. Bagaimana tidak, bentuk otak yang khas kemudian dihadirkan dalam bentuk kue. Biasanya kue ini disajikan dengan lumuran saus merah yang direpresentasikan sebagai darah.

Heart anatomy cake

Selain otak, jantung juga merupakan satu organ penting pada tubuh manusia. Jantung ternyata juga bisa hadir di meja makan sebagai suguhan kue. Bentuknya yang menggumpal dengan permukaan penuh saluran darah membuat kue ini tampak seperti jantung asli. Apalagi ditambah dengan warnanya yang merah darah.

Eye cake

Duh melihat bola mata utuh rasanya mengundang mual dan ingin muntah. Ini tampaknya juga akan dirasakan ketika melihat kue berbentuk bola mata. Dalam kue bulat ini terlihat retina, pupil mata, iris hingga urat merah halus yang terlihat pada mata.

Lungs cake

Sekilas kue ini tampak sangat menjijikan, ya bagaimana tidak sepasang paru-paru ini terlihat teriris dan mengeluarkan cacing. Iyuuh… Kue bentuk paru-paru saja sudah mengerikan, apalagi ditambah dengan sekelompok cacing yang menggerogoti.

Kue janin kembar

Sebuah kue yang menggambarkan sepasang janin ternyata bisa dibuat juga lho. Menggambarkan dalam sebuah rongga rahim, sepasang janin kembar terlihat apik seperti aslinya. Coba bayangkan bagaimana sensasi memotong dan menyantap kue bentuk janin ini. Yakin berani menelannya?

