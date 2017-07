OKEZONE WEEK-END: Keren, Bak Bersantap di Luar Angkasa hingga dalam Pesawat, 7 Restoran Ini Bernuansa Modern

GOURMET merupakan sebuah kultur yang berkaitan dengan seni kuliner mencakup makanan dan minuman lezat, yang ditandai dengan persiapan dan persentasi rumit dan terkadang bernilai tinggi. Para pencinta gourmet mungkin akan mengatakan bahwa restoran hanya menyuguhkan hidangan lezat tanpa memikirkan beberapa faktor pendukung kenyamanan seperti desain interior dan suasana di tempat itu sendiri.

BACA JUGA: Sensasi Kemewahan Sajian Nusantara dalam Pesawat

Secara fungsional, ada dua prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh para pegiat bisnis kuliner. Mereka harus memberikan keseimbangan privasi dengan kombinasi hubungan sosial. Namun seiring berjalannya waktu, konsep restoran saat ini pun mengalami sedikit pergeseran. Salah satu faktornya adalah perilaku para kaum milenial yang kini mulai disibukkan dengan rutinitas pekerjaan mereka.

Sehingga tidak mengherankan jika belakangan ini konsep restoran mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut dilakukan demi memberikan kenyamanan kepada para pengunjung.

Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan restoran modern yang tengah meramaikan industri kuliner internasional, berikut Okezone rangkumkan beberapa daftar restoran berkonsep modern dari beberapa negara di dunia. Seperti dilansir dari Businese Insider.

What Happens When, New York

What Happens When merupakan restoran berkonsep playground dengan interior yang mengusung konsep minimalis modern. Tidak hanya itu, keunikan restoran ini terletak pada instalasi yang selalu berubah setiap 30 hari. Selain menikmati berbagai hidangan lezat, para pengunjung juga akan mendapatkan pengalaman visual, dan suara yang selalu berubah.

BACA JUGA: Cantik dan Menggemaskan, Kafe di Thailand Bertema Putri Duyung!

Haiku Sushi, Shanghai

Berdasarkan pernyataan para arsitek yang membangun Haiku Sushi, restoran sushi modern ini mengusung konsep origami sebagai core atau desain interior utama mereka. Masing-masing area restoran dibentuk oleh fitur-fitur khas origami dengan warna dan bahan yang berbeda, seperti panel alumunium, panel batu tembus pandang, serta kain yang terbuat dari serat tumbuhan.

MOJO iCuisine Interactive Restaurant, Taipei

Bagi para eksekutif, restoran ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati hidangan lezat sembari bercengkrama bersama rekan bisnis. Mengadopsi konsep minimalis dengan sentuhan warna ungu yang sangat dominan, MOJO iCuisine Interactive Restaurant juga menyuguhkan suasana nyaman dengan sensasi luar angkasa yang cukup kental.

Jardin de Jade Restaurant I, Hangzhao

Berbeda dengan restoran chinese pada umumnya, Jardin de Jade Restaurant mengusung konsep yang terbilang berani dimana atap restaurant diposisikan sangat rendah lengkap dengan instalasi yang sangat artistik. Tempat ini sangat cocok bagi mereka yang ingin merasakan suasana nyaman tanpa suara bising dan gangguan-gangguan lainnya.

Bei Restaurant, Beijing

Dalam Bahasa Mandarin, Bei memiliki arti utara. Pemilihan nama tersebut bukanlah tanpa sebab. Hampir semua hidangan yang disuguhkan oleh Bei Restaurant berasal dari olahan-olahan makanan Chinese di bagian Utara. Desain arsitektur tempat ini didasari pada konsep hutan dan lahan terbuka, di mana Anda akan menemui berbagai interior khas alam pada area makan utama.

Tsujita Restaurant, Los Angeles

BACA JUGA: Unik, Pengunjung Restoran Harus Menyantap Steak Sambil Berdiri di Restoran Ini

Tsujita Restaurant memiliki atmosfer yang cukup unik, dimana 25.000 tongkat kayu disematkan pada langit-langit ruangan untuk menciptakan suasana di bawah langit mendung. “Aku ingin pengunjung merasakan keindahan dan suasana khas Jepang. Hal ini aku lakukan agar mereka tertarik untuk mengunjungi Jepang,” tutur Takeshi Sano, arsitek Tsujita Restaurant.

Restoran Taman Santap Rumah Kayu, Indonesia

Meski namanya Rumah Kayu, namun restoran ini justru hadir dengan konsep yang modern. Ya, restoran ini memang sengaja menghadirkan pesawat sungguhan untuk menarik perhatian pengunjung.

Ricardo Siregar, Sales & Marketing Developmen mengatakan, sang owner sengaja membuat konsep berbeda agar pengunjung dari semua kalangan bisa merasakan naik ke sebuah pesawat meskipun tentunya tidak terbang.

BACA JUGA: Gara-Gara Panda Kawin, Restoran Ini Ramai Dikunjungi Wisatawan

Bukan hanya sebagai hiasan atau dekorasi semata, kabin pesawat ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bersantap makanan. Tentu hal ini jadi satu pengalaman menarik dan unik, menikmati makanan di atas pesawat.