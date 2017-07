Jika Leo Tak Kunjung Jatuh Cinta, Kencan Dulu Tak Masalah!

SANGAT wajar jika seseorang akan kencan setelah mereka jatuh cinta. Namun, Leo tampaknya sedang sulit jatuh cinta.

Pantas saja jika masih sendiri hingga saat ini. Bagi sebagian orang jatuh cinta bukan hal mudah. Bila Leo sedang merasakannya, kencan dulu saja, siapa tahu jatuh cinta setelah itu.

Selain Leo ada pun beberapa zodiak lain yang memiliki nasib percintaan up and down pekan ini. Dikutip dari Horoscope, Kamis (27/7/2017), berikut prediksi nasib percintaan zodiak lain.

Virgo

Ada suatu hal yang membuat dia menjauh. Komunikasi lebih merupakan aksi tepat untuk melihat siapa yang bisa menebak motif apa yang membuat dia menjauh, Sungguh tidak menyenangkan melewatkan waktu bersama tapi kosong. Seolah-olah Anda berdua mencoba menebak pikiran satu sama lain, sementara pada saat yang sama keduanya berpura-pura.

Libra

Anda mungkin bisa menyembunyikan perasaan yang kuat di balik dinding ketidakpedulian, tapi belum tentu berhasil. Kekasih baru Anda akan dapat dengan jelas melihat bahwa Anda jatuh cinta dengan dia, bahkan jika Anda berpura-pura tidak peduli.

Scorpio

Entah bagaimana Anda bisa membiarkan kencan berlalu begitu saja. Padahal, Anda sudah sangat terpikat olehnya. Dia tahu Anda tak mungkin tidak peduli sejauh itu.

Sagitarius

Meskipun komunikasi seharusnya cukup mudah menyatukan isi hati Anda berdua. Tapi, untuk alasan tertentu Anda berdua mungkin berada dalam situasi merasa bisa mengungkapkan begitu banyak hal, tapi kenyataannya tidak lebih. Banyak hal yang tersembunyi dari pandangan.

Capricorn

Anda mungkin mengalami ledakan tiba-tiba dari energi fisik, kemudian itu mendorong keluar dengan berjalan atau pergi menggunakan sepeda jauh mungkin. Lepaskan saja semua emosi terpendam dengan kekasih lewat berjalan di udara terbuka.