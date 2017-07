OKEZONE WEEK-END: Dari Gaun Daging Lady Gaga hingga Anak Kim Kardashian, 5 Restoran yang Berkonsep Selebriti

ADA berbagai alasan mengapa banyak pengusaha kuliner menggunakan nama selebriti ternama untuk menu makanan mereka. Selain mengikuti perkembangan tren, sejumlah restoran juga terinspirasi dari kebiasaan makan selebriti yang cenderung unik dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, seperti kecintaan Kanye West terhadap es krim.

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, berikut 5 restoran di dunia yang terinspirasi dari kebiasaan makan para selebriti dan penyanyi Hollywood.

Nori and Saint West Milkshakes

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kanye West merupakan salah satu selebriti yang sangat mencintai es krim. Bahkan, jika Anda melakukan pencari melalui google image, Anda akan terkejut melihat betapa banyak foto-foto Kanye ketika sedang menikmati makanan pencuci mulut tersebut.

Terinspirasi dari kebiasaan Kanye, sebuah toko es krim asal New York, Morgensern’s Finest Ice Cream, meluncurkan 2 varian milkshakes terbaru yang mereka namakan Nori dan Saint West Milkshakes. Seperti diketahui dua nama tersebut diadopsi dari nama buah hati Kanye West.

Michelle Obama Melt

Pada 2009 lalu, Good Stuff Eatery, sebuah restoran yang dikenal karena menyuguhkan hidangan khas Amerika dengan meluncurkan sebuah menu baru sebagai rasa hormat mereka kepada First Lady Michelle Obama. Hidangan tersebut dinamakan Michelle Melt. Resep Michelle Melt pertama kali diperkenalkan oleh dua chef Good Stuff bernama Spike Mendelsohn dan Sam Kass.

Keduanya pernah diberikan kehormatan untuk menyajikan hidangan khusus dalam acara Let's Move, sebuah acara sosial yang diselanggarakan di Gedung Putih. Michelle Melt sendiri merupakan olahan burger yang terdiri dari daging turkey, lalu disajikan dengan lelehan keju swiss, caramelized onion, ruby red tomato, lettuce, dan herb mayonnaise. Uniknya, semua sayuran yang digunakan diambil langsung dari kebun Michelle di Gedung Putih.

Lady Gaga's Meat Dress

Masih ingat dengan gaun daging yang dikenakan Lady Gaga pada acara MTV Video Music Awards pada 2010 lalu? Berawal dari penampilan Gaga yang kontroversial itu, sebuah restoran hotpot di China terinspirasi untuk membuat sebuah menu makanan unik yang berhasil menarik perhatian para pencinta kuliner lokal. Mereka menawarkan olahan wagyu beef yang disajikan diatas boneka barbie.

Daging sapi tersebut disulap menjadi gaun unik sama seperti yang dikenakan Lady Gaga pada acara MTV VMA 2010. Hidangan ini sempat menjadi viral, namun mengundang pro dan kontra di kalangan pencinta kuliner.

Avril Lavigne's Special Pizza

Berbicara soal hidangan unik dan lezat, belum lengkap rasanya jika tidak memasukkan olahan pizza ke dalam daftar tersebut. Sebuah restoran pizza di Napanee, Canada, membuat sebuah menu khusus yang mereka namakan Avril Lavigne's Special Pizza. Pemilihan nama tersebut didasari oleh sebuah fakta bahwa La Pizzeria merupakan salah satu tempat makan favorit Avril saat ia masih duduk di bangku SMA. Kala itu, Avril kerap memesan pizza dengan topping pepperoni, mushroom, dan green olive. Pemilik restoran lalu terinspirasi untuk memasukkan olahan pizza favorit Avril ke dalam daftar menu mereka.

The Carter Chicken

Selain memiliki pengaruh yang kuat pada industri musik global, pasangan penyanyi papan atas Jay-Z dan Beyonce, ternyata juga menjadi inspirasi bagi pelaku bisnis kuliner. Beberapa waktu lalu, sebuah restoran asal Sydney, Australia, resmi dibuka dengan mengusung nama yang sama dengan nama keluarga pasangan fenomenal itu yakni, The Carter. Menu yang disajikan pun terbilang unik seperti the carter chicken wings yang disajikan dengan saus Beyonce, Nas sticky lamb ribs, Kanye bbq corn cob, hingga The Snoop (hot dog dengan bentuk yang sangat panjang). Untuk minumannya, restoran ini menyuguhkan beberapa pilihan menarik seperti Kimye Cocktail dan Obama Out.

