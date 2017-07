OKEZONE WEEK-END: Lucu dan Menggemaskan! Sederet Restoran Bertema Kartun yang Bisa Dikunjungi di Jepang

BUKAN rahasia lagi bahwasanya negeri Sakura, Jepang memang memiliki status sebagai salah satu negara paling maju di dunia.

Jepang hadir dengan perkembangan tekhnologi yang super pesat, termasuk salah satunya yang paling dikenal publik internasional adalah tekhnologi di dunia animasi atau biasa disebut anime.

Di mana perkembangan industri animasi kartun ini, sedikit banyak membuat restoran-restoran bertemakan kartun banyak bermunculan di Jepang. Penasaran kan apa saja sederet restoran dengan konsep kartun yang cute nan menggemaskan, yang bisa dikunjungi di Jepang? Mari baca ulasannya di bawah ini.

Snoopy café

Snoopy café yang terletak di Meguro ini, pertama kali dibuka pada Oktober 2015. Restoran ini bisa dibilang hadir dengan tampilan yang sedikit berbeda daripada restoran bertema kartun pada umumnya, jika biasanya café bertema kartun hadir dengan desain interior yang ramai dan meriah. Snoopy café ini hadir menyajikan, desain interio restoran yang putih bersih, lapang,dan cozy. Tidak hanya menyajikan menu bertemakan karakter kartun Snoopy, restoran yang fokus pada sajian hidangan pasta dan salad ini juga menjual berbagai merchandise Snoopy, seperti misalnya kanvas bag warna putih bergambar Snoopy. Disebutkan untuk bisa bersantap di restoran ini, sebaiknya bisa melakukan pesanan meja terlebih dahulu agar bisa mendapatkan tempat.

My Little Pony

Restoran bertemakan karakter kartun animasi kuda cantik, My Little Pony ini adalah restoran pertama di dunia yang menyajikan konsep My Little Pony, sebagai hasil kolaborasi antara My Little Pony dengan restoran Sunday Jam serta Japan Racing Association. Untuk menu, disebutkan menu pancake yang hadir lengkap dengan siraman saus berwarna baby pink.

Ojipan

Restoran yang berlokasi di salah satu daerah ikonik di Jepang, Harajuku ini diketahui adalah hasil kolaborasi dari karakter kartun hewan panda berwarna hitam dan putih bernama Ojipan dengan restoran khusus nasi omelette atau biasa disebut Omuraisu, Pomu no Ki. Selain menyajikan menu andalan nasi omelette, Ojipan café juga menyajikan menu pasta seperti spaghetti.

Hello Kitty

Bicara soal restoran bertemakan kartun di Jepang, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas restoran karakter kartun satu ini. Ya apalagi kalau bukan restoran bertema Hello Kitty, Cafe de Miki with Hello Kitty yang berlokasi di DiverCity Tokyo Plaza hadir dengan desain interior khas Hello Kitty dan menu yang semuanya berhiaskan karakter kartun berbentuk kucing menggemaskan ini. Mulai dari hiasan latte di minuman kopi, sampai emblem gambar Hello Kitty di pancake.

My Melody Dream

Jika berkesempatan untuk mengunjungi Sanrio Puroland, jangan juga lupa untuk bersantap di restoran bertemakan tokoh kartun My Melody Dream yang bertempat tepat di level 2. Seperti namanya yang manis, café satu ini diketahui lebih banyak menyajikan menu makanan manis dan juga varian desserts yang dihias lucu menggemaskan dengan hiasan karakter My Melody, Kiki dan Lala dari animasi Little Twin Stars.